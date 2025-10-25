Recherche
Betclic Élite

Le Portel toujours sans victoire et peut-être encore sans un joueur clé au Mans

Betclic ELITE - L’ESSM Le Portel, seule équipe avec Gravelines-Dunkerque à n’avoir remporté aucun match après quatre journées de Betclic ELITE, se rend au Mans ce samedi avec un effectif peut-être encore amoindri. Son entraîneur Kenny Grant reste mesuré face à un début de saison compliqué.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Portel toujours sans victoire et peut-être encore sans un joueur clé au Mans

Mike Smith était déjà forfait lors de Le Portel – Boulazac

Crédit photo : ESSM Le Portel

Le Portel traverse un début de championnat difficile. Avec quatre défaites en autant de rencontres, le club nordiste ferme la marche en Betclic ELITE avant de se rendre sur le parquet du Mans (6e, 3 victoires – 1 défaite). Le coach Kenny Grant garde pourtant la tête froide, estimant que le calendrier n’a pas épargné son équipe.

Un calendrier infernal pour débuter

L’ESSM a ouvert la saison par une série redoutable : réception de Monaco, déplacements à Strasbourg puis à Bourg-en-Bresse, avant d’accueillir Boulazac. Autant d’adversaires solides, qui expliquent en partie le 0-4 actuel. « On a commencé qu’avec des gros calibres. On est réaliste : on n’espérait pas l’emporter chez nous face à Monaco », a rappelé Kenny Grant dans La Voix du Nord.

Le technicien américain souligne toutefois quelques motifs d’espoir, notamment la prestation encourageante livrée à Strasbourg (défaite 80-75). « Si on peut réitérer notre prestation de Strasbourg, on peut espérer au moins une victoire sur ces deux déplacements. On travaille pour », assure-t-il.

L’incertitude autour de Mike Smith

Le meneur américain Michael Smith (1,80 m, 28 ans), absent face à Boulazac, reste incertain pour le déplacement au Mans. « On ne veut prendre aucun risque avec Mike, et on fait des essais, des tests médicaux tous les jours. Pour l’instant, la réponse est négative, mais la situation peut se débloquer du jour au lendemain », a précisé Kenny Grant.

Une absence qui pèserait encore lourd sur un effectif déjà limité. L’entraîneur sait que son équipe devra livrer un match plein pour espérer décrocher enfin une première victoire de référence avant un autre déplacement périlleux à Limoges mardi.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Le Portel
Le Portel
Le Mans
Le Mans
