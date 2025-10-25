Le Portel toujours sans victoire et peut-être encore sans un joueur clé au Mans

Le Portel traverse un début de championnat difficile. Avec quatre défaites en autant de rencontres, le club nordiste ferme la marche en Betclic ELITE avant de se rendre sur le parquet du Mans (6e, 3 victoires – 1 défaite). Le coach Kenny Grant garde pourtant la tête froide, estimant que le calendrier n’a pas épargné son équipe.

Un calendrier infernal pour débuter

L’ESSM a ouvert la saison par une série redoutable : réception de Monaco, déplacements à Strasbourg puis à Bourg-en-Bresse, avant d’accueillir Boulazac. Autant d’adversaires solides, qui expliquent en partie le 0-4 actuel. « On a commencé qu’avec des gros calibres. On est réaliste : on n’espérait pas l’emporter chez nous face à Monaco », a rappelé Kenny Grant dans La Voix du Nord.

Le technicien américain souligne toutefois quelques motifs d’espoir, notamment la prestation encourageante livrée à Strasbourg (défaite 80-75). « Si on peut réitérer notre prestation de Strasbourg, on peut espérer au moins une victoire sur ces deux déplacements. On travaille pour », assure-t-il.

L’incertitude autour de Mike Smith

Le meneur américain Michael Smith (1,80 m, 28 ans), absent face à Boulazac, reste incertain pour le déplacement au Mans. « On ne veut prendre aucun risque avec Mike, et on fait des essais, des tests médicaux tous les jours. Pour l’instant, la réponse est négative, mais la situation peut se débloquer du jour au lendemain », a précisé Kenny Grant.

Une absence qui pèserait encore lourd sur un effectif déjà limité. L’entraîneur sait que son équipe devra livrer un match plein pour espérer décrocher enfin une première victoire de référence avant un autre déplacement périlleux à Limoges mardi.