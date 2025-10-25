L’Olympiakos gagne sans forcer face au Bayern, Bartzokas relance Fournier tranquillement

L’Olympiakos Le Pirée s’est imposé sans trembler chez le Bayern Munich (71-96). Evan Fournier et Frank Ntilikina membres d’une équipe grecque en pleine confiance, ont été de la fête face aux Allemands vendredi soir au SAP Garden, lors de la 6e journée d’EuroLeague.

Les 11 500 spectateurs ont assisté à une démonstration collective des Grecs, emmenés par Tyler Dorsey (19 points) et l’ancien Monégasque Donta Hall, élu MVP du match qui s’est distingué en sortie de banc avec son 25 d’évaluation.

L’Olympiakos en contrôle dès le premier quart-temps

L’Olympiakos a bien débuté le match (15-23 au bout de 10 minutes). Les Grecs ont ensuite creusé l’écart au deuxième quart-temps porté par leur défense et une rotation plus profonde avant de le maintenir jusqu’à la fin du match, malgré les tentatives de retour du Bayern en seconde période. Le collectif grec a parfaitement géré, laissant peu d’espoir aux hommes de Gordon Herbert. Dorsey a été le meilleur marqueur de la rencontre, suivi de Sasha Vezenkov avec 18 points. L’Allemand Andreas Obst pour le Bayern a inscrit 15 points, mais le club bavarois été bien trop impuissant pour rivaliser face à la puissance athénienne.

Fournier de retour, Ntilikina discret

Evan Fournier pour son retour à la compétition après sa blessure au pied a signé 9 points, 2 rebonds et 4 passes pour 8 d’évaluation en 17 minutes. Frank Ntilikina, lui, a ajouté 4 points et 2 passes en 10 minutes.

Les Grecs confirment, le Bayern s’enlise

Ce succès permet à l’Olympiakos d’améliorer son bilan à 4 victoires et 2 défaites, remontant à la 2e place du classement. Le Bayern, qui concède une deuxième défaite consécutive, reste englué dans le bas de tableau avec seulement 2 succès en 6 matchs et une 19ème place en bas de tableau. Les Grecs recevront Monaco pour la prochaine journée dans leur stade de la Paix et de l’Amitié le 29 octobre prochain.