À l’étranger

Chassé-croisé d’anciens meneurs LNB à Varèse

Le club italien de Varese a pris la décision de remplacer l'ancien roannais Stefan Moody par un autre ex-pensionnaire de LNB, Ike Iroegbu.
00h00
Vu en EuroLeague en début de saison, Ike Iroegbu avait joué en Pro B avec Rouen en 2020/21

Crédit photo : Lilian Bordron

Openjobmetis Varese a officialisé l’arrivée d’Ike Iroegbu (1,88 m, 30 ans). Le meneur américano-nigérian remplace l’ancien roannais Stefan Moody (en 2022/23), qui avait déçu lors des trois premières rencontres de Serie A ainsi que durant la plupart des matchs de préparation. A l’heure actuelle, l’ancien roannais est toujours présent dans le groupe. Ike Iroegbu de son coté entend relancer le club lombard, actuel pensionnaire du bas de tableau de la Serie A.

Ike Iroegbu, un visage bien connu du championnat italien

Déjà passé par la Serie A en 2022/2023 sous le maillot de la Trevise, Ike Iroegbu y avait brillé avec une moyenne de plus de 15 points et 3 passes décisives par match. Après deux saisons convaincantes à Gérone, en Espagne, où il a tourné à 13,8 points et 3,3 passes sur 65 rencontres, le joueur de 30 ans revient dans un championnat qu’il connaît bien avec un contrat courant jusqu’en juin 2026.

« Nous sommes heureux d’accueillir Varese à Iroegbu, un joueur qui a joué à des niveaux élevés dans les meilleures ligues d’Europe, y compris en Italie. Nous avons décidé d’ajouter de la profondeur après une évaluation minutieuse de l’équipe pendant la présaison et les trois premiers jours du championnat. Avec Ike, nous visons à accroître notre compétitivité sous la direction de Coach Kastritis, en maintenant l’esprit et le cœur de ceux qui sont toujours prêts à donner du combat. »

Maksim Horowitz, directeur général de la stratégie de basket-ball chez Pallacanestro Varese

Libre depuis la fin de son contrat court avec Valence il y a quelques jours, avec lequel il a goûté à l’EuroLeague (5,5 points de moyenne en 2 matchs) tout en jouant 1 match en Liga Endesa (2 points en 4 minutes) et remporté la SuperCoupe d’Espagne, l’ancien étudiant de Washington State University a rapidement trouvé un nouveau point de chute. Il est attendu à Varese dans les prochaines heures.

Ancien de Chalon et Rouen

Varese espère que son nouveau meneur apportera l’énergie qui a manqué à Stefan Moody. Le club ne prévoit pas d’autres ajustements pour l’instant. Meneur rapide et agressif, capable de créer pour lui et pour les autres, Iroegbu est reconnu pour son intensité défensive et son goût pour le jeu en transition.

Passé par la G-League avec les Agua Caliente Clippers, puis par l’Allemagne, la Lituanie et Israël, le nouveau joueur de Varese dispose d’une solide expérience européenne. Lors de l’exercice 2020/2021 il avait partagé sa saison entre Chalon en Betclic Elite (7 points en 4 matchs) avant d’être libéré et de rejoindre Rouen à l’étage en dessous où il avait montré ses qualités au scoring avec plus de 19 points de moyenne par matchs en Pro B.

Un international nigérian expérimenté

Sous le maillot du Nigeria, Ike Iroegbu s’est distingué lors de l’AfroBasket 2017 en menant son pays jusqu’à la médaille d’argent. Avec près de 15 points, 5 rebonds et 5 passes décisives par match, il avait été intégré dans le cinq idéal de la compétition.

Varese espère désormais que son arrivée apportera un nouvel élan à une équipe en quête de stabilité dans cette première partie de saison et qui pointe à la 12eme place en Serie A (1V/2D)

