52 points, c’est le total fou de l’ancien arrière du SLUC Nancy ce vendredi en Allemagne !

Chris Clemons (1,77 m, 28 ans) a frappé un grand coup en easyCredit BBL vendredi soir. L’ancien joueur du SLUC Nancy a signé une soirée mémorable avec 52 (!) points, offrant à son équipe d’Oldenbourg sa première victoire de la saison contre les Gladiators de Trèves (108-85). Une performance monumentale, la plus élevée enregistrée dans le championnat allemand depuis plus de trois décennies !

Un record historique en Allemagne

Dans le détail, l’arrière américain a compilé 9/14 à 2 points, 9/11 à trois points, 7/7 au lancers francs, 3 passes, 2 interceptions et 3 balles perdues pour 48 d’évaluation en 36 minutes.

Depuis plus de trente ans, aucun joueur n’avait franchi la barre mythique des 50 points en Bundesliga allemande. Ce total de 52 points fait de Chris Clemons le meilleur marqueur de l’histoire du club d’Oldenbourg (précédemment : Tyron McCoy – 43 points). Il s’agit également du record de points marqués en Bundesliga allemande depuis 33 ans et la septième meilleure performance de l’histoire du championnat. À lui seul, il a dynamité la défense adverse du promu avec une adresse exceptionnelle. Oldenbourg signe ainsi un succès symbolique, le premier de sa saison, porté par un joueur en état de grâce.

Chris Clemons un phénomène capable de prendre feu

Avant cette performance historique, le meneur américain au passeport centrafricain tournait depuis le début de saison 2025/2026 à 16,5 points, 5 rebonds, 6 passes et 3,5 balles perdues pour 9,5 d’évaluation en 31 minutes sur 4 rencontres pour sa découverte de l’Allemagne. Oldenbourg remonte maintenant à la 15eme place au classement après ce premier succès. (1V/4D). Par le passé l’ancienne terreur de Campbell University (30 points de moyenne en NCAA1 2018/1019, numéro 1 du pays) avait déja réalisé des cartons mémorables à l’image de son premier match en France avec le SLUC où il avait inscrit 6 paniers à 3 points face aux Mets. Il avait aussi scoré 51 points en NCAA1, 52 en G-League et même 55 points en Chine.

L’ancien Nancéien en feu

Passé par le SLUC Nancy entre 2023-2025, Chris Clemons avait déjà montré son talent de scoreur explosif en Betclic ÉLITE avec une moyenne de 15,5 points sur 40 matchs. Ce vendredi, il a repoussé les limites de la performance individuelle, inscrivant son nom dans les livres d’histoire de la BBL. Avec ce récital offensif, il a rappelé à tous les observateurs européens qu’il demeure l’un des shooteurs les plus dangereux du Vieux Continent.