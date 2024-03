L’incroyable coup de chaud de Chris Clemons et Nancy renoue avec la victoire à Boulogne-Levallois

Comme on dit, Nancy a fait le job à Boulogne-Levallois, pas plus, pas moins. Défait lors de ses six dernières sorties en championnat, toujours privé de Thompson et Houmounou, le SLUC se devait malgré tout de l’emporter face aux Metropolitans 92. C’est chose faite (80-89), notamment grâce à la belle première de son nouvel arrière américain Chris Clemons (24 points à 7/13 de réussite aux tirs en 26 minutes de jeu).

Chris Clemons fait feu de tout bois dans le dernier quart-temps

Si le retour de Sekou Doumbouya en Europe ne s’est pas conclu par une victoire à Strasbourg, la découverte de la Betclic ELITE s’est faite au travers d’un succès pour Chris Clemons et Nancy. Celui qui découvre plus généralement l’Europe avait, il faut le dire, l’adversaire idéal pour se mettre en jambes, avec la lanterne rouge, les Metropolitans 92.

Mais si Nancy a globalement dominé la majeure partie du match (34 minutes en tête), les Franciliens sont toujours revenus ou presque. À dix minutes de la fin de la rencontre (55-56), les qualités de tirs des JFL Axel Toupane (22 points à 8/17 aux tirs) et Lahaou Konaté (19 points à 7/11 aux tirs) ont permis à Boulogne-Levallois d’être toujours dans le coup. Le moment choisi par le nouvel arrière américain du SLUC pour marquer… la quasi-intégralité de ses points du soir (24 au total). Ce dernier a inscrit l’ensemble de ses 6 tirs à 3-points durant les dernières dix minutes de la partie !

Forcément, cela a grandement contribué au succès final des Lorrains (80-89), qui ont aussi pu compter sur l’apport d’une autre recrue, l’ancien Bressan Godwin Omenaka (11 points, 13 rebonds, 3 contres, 2 interceptions et 3 ballons perdus pour 24 d’évaluation).

