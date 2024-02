Chris Clemons, un super-scoreur en renfort à Nancy

Chris Clemons (1,75 m, 26 ans) vient de s’engager pour le SLUC Nancy. Mérédis Houmounou blessé sur la ligne arrière en plus du pivot Shevon Thompson, le club lorrain a décidé de densifier son effectif avec la venue de l’ancien joueur NBA.

Meilleur marqueur de NCAA en 2018-2019

Combo-guard de petite taille, Chris Clemons a évolué en NBA avec Houston en 2019-2020 pour la première saison de sa carrière professionnelle. Entré à 33 reprises en saison régulière et deux fois en playoffs, il n’a pas fait de la figuration chez les Rockets. Son sens du panier lui a permis de tourner à 4,9 points à 40,1% de réussite aux tirs en moins de 9 minutes. Un sens du panier qu’il avait déjà montré en NCAA en étant le meilleur marqueur de Division I en 2018-2019 avec Campbell (30,1 points par match).

« Chris va nous apporter du danger permanent » Sylvain Lautié, coach du SLUC Nancy

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en décembre 2020, avant le début de sa deuxième saison NBA, le natif de Raleigh (Caroline-du-Nord) n’a pas été conservé par Houston. Il s’est ensuite relancé chez les Maine Celtics et réalisé un record en G-League en marquant 27 points à 9/9 aux tirs sur un même quart-temps. En 2022-2023, Chris Clemons a tenté sa première aventure à l’étranger, chez les Xinjiang Guanghui Flying Tigers. Auteur de 17,9 points à 38,7% en seulement 21 minutes, il est revenu en G-League sur cette saison, chez les Windy City Bulls. Libéré le 1er février après 16 rencontres, essentiellement en sortie de banc, le Big South Player of the Year 2018-2019 a tourné à 16,4 points 38,6% (dont 31,7% à 3-points), 3,8 rebonds et 3,6 passes décisives en 31 minutes. Ayant fait le tour de la ligue de développement de la NBA, il va vivre une nouvelle expérience en rejoignant une formation européenne.

« L’opportunité de recruter un combo guard pour apporter du lien entre le poste 2 et le poste 3 s’est présenté. De par son talent et ses qualités offensives, Chris va nous apporter du danger permanent », estime son futur coach Sylvain Lautié. Il pourra l’aligner à la place ou aux côtés de Frank Mason III, le meneur All-Star lorrain. De quoi donner un nouveau souffle à une équipe qui reste sur six défaites de suite en Betclic ELITE.