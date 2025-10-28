Après le Stade Rochelais, Michael Caicedo traverse l’Atlantique vers la G-League

Chaque année, la révélation des effectifs de chaque équipe G-League révèle quelques surprises. À quelques jours du début de la saison 2025/26 de l’antichambre de la NBA, cette nouvelle édition n’a pas fait exception. Les deux ex-gravelinois Hunter Cattoor et Giorgi Bezhanishvili ont par exemple gagné leur place outre-atlantique. Du côté des Grand Rapids Golds (équipe affiliée aux Denver Nuggets), c’est un autre pensionnaire de Betclic ÉLITE l’année dernière qui fait son entrée en G-League : Michael Caicedo (1,99 m, 22 ans).

Un prospect talentueux

Le prospect espagnol-colombien a évolué du côté du Stade Rochelais en fin de saison dernière. Il est arrivé fin mars en tant que pigiste médical de Lucas Hergott, et a eu le temps de jouer sept matchs. Il avait commencé doucement sa pige, avant de finir fort avec trois sorties à plus de 12 points, alors que La Rochelle était déjà condamné à la relégation.

En tout, il a compilé 8,4 points à 36,8% aux tirs (dont 29% à 3-points), 8,0 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,9 interception en 29 minutes. Des statistiques convaincantes pour un jeune de 21 ans à cette époque. Son coach Julien Cortey parlait d’un « poste 3 athlétique, complet », qui « amène de la fraîcheur mentale, physique » et une capacité à « se projeter vers l’avant sur de la contre-attaque, du jeu de transition. »

En bref, des qualités qui pourront lui servir en G-League. Caicedo est l’un des rares espagnols à rejoindre l’éco-système NBA, qui ne compte plus que Santi Aldama comme seul représentant sous contrat garanti dans la grande ligue. Bien loin de la grande époque du contingent ibérique. L’ailier a passé ses jeunes années dans le centre de formation du FC Barcelone. Il a ensuite fait le tour de l’ACB à Grenade, Gérone et Lleida, avant donc de traverser les Pyrénées vers La Rochelle. Il est aussi connu pour avoir été champion d’Europe U16 en 2019 et U20 en 2022 avec la sélection espagnole. Il représente la nouvelle génération de prospects espagnols qui va tenter de prendre la relève.