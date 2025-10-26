Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique

L’euphorie de la draft de Cooper Flagg n’aura duré qu’un été. Après seulement deux matches de saison régulière, les Dallas Mavericks font déjà face à la grogne de leurs supporters. Une défaite de 33 points contre San Antonio mercredi, suivie d’un revers de 10 points face aux Washington Wizards vendredi, ont suffi à raviver la colère des fans contre le general manager Nico Harrison.

Les chants « Fire Nico » résonnent à nouveau dans l’American Airlines Center

Les fameux chants « Fire Nico » ont retenti dans les dernières minutes de la défaite contre Washington, dans une salle qui s’était déjà largement vidée. Ces manifestations de mécontentement étaient devenues monnaie courante après le transfert choc de Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers en février dernier, et l’arrivée de Cooper Flagg n’a visiblement pas apaisé les tensions.

L’entraîneur Jason Kidd a tenté de calmer le jeu après la rencontre : « Je pense qu’ils ont le droit d’exprimer leur frustration, mais il faut être patient. C’est une équipe différente, une nouvelle équipe. Nous apprenons juste à nous comprendre. Nous allons continuer à apprendre les uns des autres. Donc je dirais soyez patients, mais je comprends la frustration. »

Des performances décevantes malgré l’arrivée de Flagg

Cooper Flagg, âgé de seulement 18 ans et titularisé au poste de meneur malgré son profil d’ailier à Duke, découvre un territoire inconnu avec ces deux défaites consécutives. Le phénomène de la draft 2024 a compilé 18 points, 5 rebonds et 6 passes contre Washington, mais les Mavericks affichent la pire attaque de la ligue avec seulement 95,5 points pour 100 possessions.

Anthony Davis, pièce maîtresse du transfert de Doncic avec ses 27 points et 13 rebonds vendredi, reste philosophe : « C’est de l’adversité ça ? Nous avons encore 80 matches. Si nous gagnons 10 matches de suite, que se passe-t-il ? Nous savons que nous devons être meilleurs des deux côtés du terrain, mais une saison NBA, ce sont des montagnes russes. Il faut rester positif. »

Pendant ce temps, Luka Doncic brille sous le maillot des Lakers avec 49 points, 11 rebonds et 8 passes dans la victoire contre Minnesota, alimentant encore davantage les regrets des supporters texans. Selon ESPN, aucune discussion n’a eu lieu concernant une prolongation de contrat pour Harrison, qui dispose encore de deux années sur son accord actuel.