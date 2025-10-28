Enfin la première victoire du Portel, qui profite d’un Limoges CSP décimé par les blessures et sans meneur
Ivan Février (15 points) a marque le dernier panier de la gagne
C’est une véritable avalanche de blessures qui tombe sur Limoges en ce moment. Déjà handicapé par les absences de Shawn Tanner, Mamadou Guissé et Vincent Amsellem, le CSP a enregistré une voire deux nouvelles entrées dans l’infirmerie. Avant la rencontre, Matthieu Marot du Populaire du Centre nous apprenait que ce nouveau match à Beaublanc se jouerait sans le meneur titulaire Frank Mason, touché à la cheville. Et que le coach Dario Gjergja serait forcé de partir avec l’Espoir Théo Balima titulaire à la mène (n’a joué que 5 minutes). Et pendant le match, c’est la révélation Justin Lewis qui semble s’être tordu la cheville… (5 points en seulement 14 minutes de jeu).
Alors forcément, la victoire était dure à aller chercher pour cet effectif décimé, même face à la lanterne rouge du Portel, qui restait fanny sur ce début de saison. Mais les Nordistes, notamment en ciblant défensivement Nicolas Lang, ont réussi à s’imposer dans le money-time, 74-79. Ivan Février (15 points, 5 rebonds, 4 passes décisives) a permis aux siens d’aller chercher leur première victoire de la saison, enfin.
