Betclic Élite

Enfin la première victoire du Portel, qui profite d’un Limoges CSP décimé par les blessures et sans meneur

Betclic ÉLITE - Après cinq revers pour débuter la saison, Le Portel est allé chercher sa première victoire en championnat à Beaublanc (score final 74-79), face à un Limoges CSP qui est décidément maudit avec les blessures.
00h00
Résumé
Enfin la première victoire du Portel, qui profite d'un Limoges CSP décimé par les blessures et sans meneur

Ivan Février (15 points) a marque le dernier panier de la gagne

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

C’est une véritable avalanche de blessures qui tombe sur Limoges en ce moment. Déjà handicapé par les absences de Shawn Tanner, Mamadou Guissé et Vincent Amsellem, le CSP a enregistré une voire deux nouvelles entrées dans l’infirmerie. Avant la rencontre, Matthieu Marot du Populaire du Centre nous apprenait que ce nouveau match à Beaublanc se jouerait sans le meneur titulaire Frank Mason, touché à la cheville. Et que le coach Dario Gjergja serait forcé de partir avec l’Espoir Théo Balima titulaire à la mène (n’a joué que 5 minutes). Et pendant le match, c’est la révélation Justin Lewis qui semble s’être tordu la cheville… (5 points en seulement 14 minutes de jeu).

Alors forcément, la victoire était dure à aller chercher pour cet effectif décimé, même face à la lanterne rouge du Portel, qui restait fanny sur ce début de saison. Mais les Nordistes, notamment en ciblant défensivement Nicolas Lang, ont réussi à s’imposer dans le money-time, 74-79. Ivan Février (15 points, 5 rebonds, 4 passes décisives) a permis aux siens d’aller chercher leur première victoire de la saison, enfin.

Plus d’infos à venir…

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
