Après une dernière soirée cauchemar, Killian Hayes ne sera pas conservé par Brooklyn

C’était la grande interrogation de ces derniers jours pour Killian Hayes (1,96 m, 23 ans). Son contrat de 10 jours aux Brooklyn Nets arrivait à son terme ce dimanche 2 mars. Celui-ci pouvait être renouvelé, transformé en un contrat standard jusqu’à la fin de saison, ou tout simplement non-renouvelé. Ce sera finalement la dernière option pour le meneur français. Selon Brian Lewis, reporter au New-York Post, Brooklyn n’a pas conservé Hayes pour un deuxième contrat de 10 jours. Il quitte donc l’effectif new-yorkais après six matchs disputés.

Dix jours avec des hauts et des bas

Sur ce court échantillon, l’ex-choletais a bénéficié d’une situation favorable puisqu’il est passé titulaire dès le second match grâce à la blessure de D’Angelo Russell. Il aura même joué 27 minutes par match, largement suffisant pour faire ses preuves. Le temps pour lui de cumuler 9,0 points à 41,9% aux tirs (dont 38,1% à 3-points), 3,0 rebonds et 5,2 passes décisives de moyenne. Des statistiques finalement similaires à celles qu’il avait du côté des Pistons, si ce n’est le pourcentage extérieur qui est en hausse, avec plus de trois tentatives par match. Il a aussi montré plus d’agressivité offensive que d’habitude. Après sa sortie à 19 points et 7 passes décisives, son coach avait dit qu’il faisait du « super boulot. » Mais pas assez visiblement pour être re-signé.

Son dernier match a peut-être scellé son destin. Et comme un symbole, cela se passait à Détroit. Hayes était en effet de retour chez son ancienne franchise, qu’il a rejoint en tant que rookie de 19 ans, et quitté à 22 ans sans jamais vraiment convaincre. « J’ai hâte… C’est un match important pour moi » expliquait-il à Yes Network avant la rencontre. Mais celui pour qui son éviction des Pistons était un « choc » a eu une mauvaise surprise en rentrant sur son ancien parquet : des huées de la part de son ancien public à chacune de ses prises de balle. Ce à quoi il ne devait pas s’attendre. Aucun hommage n’avait non plus été préparé par la franchise du Michigan.

Touché par ce contexte et la pression de jouer le dernier match décisif de son contrat, le jeune meneur a raté son match avec 4 points à 1/6 aux tirs en 26 minutes. Son plus/minus de -15 n’a pas aidé dans la large défaite des Nets (115-94). Moins de 24 heures après tombait l’information du non-renouvellement de son contrat de 10 jours.

Des raisons financières sont peut-être en jeu. Étant non-éligible aux two-way contracts, plus flexibles, Hayes doit forcément être signé sur un contrat garanti. Que les Nets n’étaient peut-être pas prêts à lui donner. Dans tous les cas, c’est un nouveau camouflet pour le Français. II devrait retourner dans l’équipe G-League des Nets pour finir la saison, mais son avenir à plus long-terme est flou. Aurait-il joué son dernier match en NBA ?