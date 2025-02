Killian Hayes sur le point de convaincre les Nets ? « Il fait du super boulot »

Il joue actuellement sa saison sur un échantillon de 4 à 5 matchs. Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) est en pleine opération séduction auprès des Brooklyn Nets, avec qui il a obtenu un contrat de 10 jours. L’ex-choletais était resté dans le giron de la franchise depuis sa blessure en octobre, en répétant ses gammes dans leur équipe de G-League affiliée. Ses performances ont finalement convaincu la franchise new-yorkaise de lui proposer un essai. Avec pour objectif d’aller chercher un contrat jusqu’à la fin de saison.

Et dès le début de cette courte période d’essai, les événements ont tourné en la faveur du franco-américain. Lors de son premier match en tant que meneur remplaçant, celui qui était titulaire devant lui – D’Angelo Russell – s’est tordu la cheville droite. Pour les trois matchs suivants, Hayes a récupéré sa place de meneur titulaire. Des responsabilités auxquelles il était habitué du côté de Détroit, malgré des performances en dents de scie. Et sans être flamboyant, il arrive à tenir son rang.

En quatre matchs pour ce qui est déjà sa cinquième saison NBA, il compile pour l’instant 8,5 points à 41,4% aux tirs (dont 37,5% à 3-points), 2,5 rebonds et 6,0 passes décisives en 27 minutes de moyenne. Son dernier match à 19 points et 7 passes décisives contre les leaders de NBA Oklahoma City – surtout marqué par son 5/10 à 3-points – a donné un coup de boost à ces chiffres. Son coach Jordi Fernández est revenu sur sa grosse performance, l’une des meilleures de sa carrière :

« Il ne shootait pas assez avant. Aujourd’hui il a sorti 19 points, 7 passes décisives et 5 tirs à 3-points rentrés sur 10. Est-ce qu’il va toujours réussir à en mettre autant ? Non. Mais on a besoin que lui, et tous les autres, jouent avec cette agressivité parce que ça définit qui nous sommes…

Les chiffres d’Hayes se rapprochent finalement de ses moyennes aux Pistons. La principale différence réside dans les pourcentages aux tirs. Si l’échantillon est encore trop court pour juger ses progrès au shoot, celui de sa saison en G-League (29 matchs) l’est beaucoup moins. Celui qui n’a jamais dépassé les 30% à 3-points en quatre saisons aux Pistons tournait à 35,1% avec les Long Island Nets avec 4,6 tentatives par match. Le 5/10 sorti face au Thunder est finalement moins surprenant dans ce contexte. Reste à voir si le n°7 de la Draft 2020 pourra garder une régularité dans ce secteur. Son coach l’encourage en tout cas à tirer davantage.

Son contrat de 10 jours se termine ce samedi 29 janvier, au lendemain d’un potentiel dernier match face aux Blazers. Mais au vu de ses performances, ce contrat pourrait être renouvelé, ou même transformé en contrat standard jusqu’à la fin de saison. Les Nets, dépourvus sur le poste, pourraient le garder comme meneur back-up de D’Angelo Russell, qui sera re-évalué la semaine prochaine. « On avait besoin d’un meneur traditionnel comme lui » expliquait son coach à sa signature.

So many good things are happening for the Pistons this season that Killian Hayes has looked like a legit NBA player on this 10 Day deal.

