Avec 19 points, Killian Hayes brille au moment opportun : bientôt un nouveau contrat avec Brooklyn ?

C’est ce qu’on appelle avoir compris le message ! Lundi, après la défaite de Brooklyn à Washington (99-107), Killian Hayes a reçu un défi de son coach, Jordi Fernandez : shooter plus. Oui, qu’il prenne plus de tirs à 3-points, ce qui a toujours constitué sa faiblesse historique en NBA (27,7%, le plus petit pourcentage de la NBA) et lui a valu d’être renvoyé de Detroit la saison dernière…

« J’ai aimé la façon dont il a partagé le ballon mais il doit être plus agressif », assénait l’ancien sélectionneur du Canada. « Je veux qu’il tente plus sa chance, qu’il aille plus au cercle, qu’il prenne moins de tirs difficiles à mi-distance mais qu’il shoote plus à 3-points. Seulement trois tentatives, ce n’est pas assez. Qu’il lâche son bras ! »

Killian Hayes in his third start as a Net 19 Points

7-13 FG

5-10 3P (T-Career high)

7 assists Jordi told him to take more threes, and he did! pic.twitter.com/TgbsJV7VPL — Nets Film Room (@NetsFilm) February 27, 2025

48 heures après la sortie de son entraîneur canadien, Killian Hayes a assumé. Et il a parfaitement répondu présent, en égalant son record de tirs primés réussis en carrière NBA : 5 marqués, sur 10 tentatives, pile ce que Fernandez attendait.

Surtout, c’est la troisième fois de l’année que le meneur français atteint le total de cinq tirs à 3-points, si l’on prend également en compte la G-League. La preuve que son travail entrepris l’été dernier avec l’ancien limougeaud Adam Harrington, qui a notamment corrigé ses appuis, a porté ses fruits.

À l’essai avec les Nets, où son contrat de dix jours expire le samedi 1er mars, Killian Hayes a peut-être gagné ses galons à Brooklyn pour la fin de saison avec sa plus grosse performance offensive en NBA depuis le 1er décembre 2023 (23 points à New York).

Face au leader de l’Ouest, Oklahoma City (où Ousmane Dieng n’est pas sorti du banc), l’ancien joueur de Cholet Basket a signé sa meilleure prestation depuis son retour en NBA : 19 points à 7/13, 2 rebonds et 7 passes décisives en 34 minutes, le plus gros temps de jeu des Nets. Pas assez pour permettre à Brooklyn de terrasser le Thunder mais peut-être assez pour s’assurer un avenir jusqu’en avril dans la grande ligue…