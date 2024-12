Furkan Korkmaz déjà sur le départ à l’AS Monaco ?

L’une des grosses signatures de l’AS Monaco à l’été 2024, Furkan Korkmaz, pourrait quitter la Principauté avant même la fin d’année. En effet, selon les informations de BasketNews, la Roca Team pourrait se séparer du shooteur turc quelques mois à peine après son arrivée.

One of Monaco’s biggest off-season additions, Furkan Korkmaz, is expected to leave the club soon, per @Urbodo 😮 pic.twitter.com/pJBDGs3t3i

