3 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?

Le début de l’aventure de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) chez les New York Knicks s’avère plus compliqué que prévu. Pas tellement utilisé en présaison, le dernier capitaine de l’équipe de France joue encore moins en saison régulière. Il faut dire que l’intérieur s’est blessé au genou dernièrement. Quoi qu’il en soit, son retour à la compétition s’est avéré très furtif.

Yabusele played 3 minutes in the first quarter and hasn't been back — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 1, 2025

Entré en jeu en cours de premier quart-temps contre Chicago, le Dancing Bear a marqué un panier à 3-points et capté 2 rebonds en 3 minutes. Mais rappelé sur le banc dans la foulée, il n’est plus revenu en jeu et a assisté, comme ses jeunes compatriotes Pacôme Dadiet (toujours pas utilisé cette saison) et Mohamed Diawara (entré en jeu 56 secondes sur le match précédent) à la troisième défaite en cinq matches des New York Knicks, face à la surprenante formation des Chicago Bulls (5 victoires et 0 défaite, leader de la conférence Est). Et pourtant, Karl-Anthony Towns a effectué son retour à la compétition (22 points à 6/14 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes).

Guerschon Yabusele hits the 3! pic.twitter.com/IMk5mOXQ9u — Fireside Knicks (@FiresideKnicks) November 1, 2025

Qu’il n’ait plus rejoué pour blessure ou non, Guerschon Yabusele semble avoir trouvé à New York un rôle en retrait par rapport à celui dont il disposait à Philadelphie. Après quatre matches, l’ancien joueur de Roanne, Rouen, Boston, l’ASVEL et du Real Madrid tourne à seulement 2 points à 24,2% de réussite aux tirs et 3,5 rebonds en 11 minutes.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 29 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 2 #345 REB 3,5 #183 PD 0,3 #343

Les fans new yorkais s’en prennent déjà à Yabusele et Jordan Clarkson

Son manque de temps de jeu ne provoque pour le moment pas de scandale dans la grosse pomme. Au contraire, le natif de Dreux subit plutôt un lynchage en règle sur les réseaux sociaux, les difficiles fans new yorkais fustigeant pour le moment ses performances, ainsi que celles de l’autre recrue Jordan Clarkson (1,90 m, 33 ans). Méconnaissant visiblement son morphotype costaud mais athlétique, ils s’en prennent à sa condition physique. Déjà pas tendres par le passé avec Frank Ntilikina et Evan Fournier, les fans des Knicks vont-ils trouver chez leur compatriote un nouveau bouc émissaire ou vont-ils l’adopter dès lors qu’il aura pu prouver sa valeur ?