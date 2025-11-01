Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Uncategorized

3 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?

NBA - Guerschon Yabusele n'a joué que 3 minutes lors la troisième défaite en cinq matches des New York Knicks. Blessé dernièrement, le capitaine de l'équipe de France commence à subir la foudre des fans new yorkais, toujours plus exigeants.
|
00h00
Résumé
Écouter
3 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?

Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images

Le début de l’aventure de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) chez les New York Knicks s’avère plus compliqué que prévu. Pas tellement utilisé en présaison, le dernier capitaine de l’équipe de France joue encore moins en saison régulière. Il faut dire que l’intérieur s’est blessé au genou dernièrement. Quoi qu’il en soit, son retour à la compétition s’est avéré très furtif.

Entré en jeu en cours de premier quart-temps contre Chicago, le Dancing Bear a marqué un panier à 3-points et capté 2 rebonds en 3 minutes. Mais rappelé sur le banc dans la foulée, il n’est plus revenu en jeu et a assisté, comme ses jeunes compatriotes Pacôme Dadiet (toujours pas utilisé cette saison) et Mohamed Diawara (entré en jeu 56 secondes sur le match précédent) à la troisième défaite en cinq matches des New York Knicks, face à la surprenante formation des Chicago Bulls (5 victoires et 0 défaite, leader de la conférence Est). Et pourtant, Karl-Anthony Towns a effectué son retour à la compétition (22 points à 6/14 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes).

Qu’il n’ait plus rejoué pour blessure ou non, Guerschon Yabusele semble avoir trouvé à New York un rôle en retrait par rapport à celui dont il disposait à Philadelphie. Après quatre matches, l’ancien joueur de Roanne, Rouen, Boston, l’ASVEL et du Real Madrid tourne à seulement 2 points à 24,2% de réussite aux tirs et 3,5 rebonds en 11 minutes.

PROFIL JOUEUR
Guerschon YABUSELE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (17/12/1995)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
2
#345
REB
3,5
#183
PD
0,3
#343

Les fans new yorkais s’en prennent déjà à Yabusele et Jordan Clarkson

Son manque de temps de jeu ne provoque pour le moment pas de scandale dans la grosse pomme. Au contraire, le natif de Dreux subit plutôt un lynchage en règle sur les réseaux sociaux, les difficiles fans new yorkais fustigeant pour le moment ses performances, ainsi que celles de l’autre recrue Jordan Clarkson (1,90 m, 33 ans). Méconnaissant visiblement son morphotype costaud mais athlétique, ils s’en prennent à sa condition physique. Déjà pas tendres par le passé avec Frank Ntilikina et Evan Fournier, les fans des Knicks vont-ils trouver chez leur compatriote un nouveau bouc émissaire ou vont-ils l’adopter dès lors qu’il aura pu prouver sa valeur ?

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Jonathan Bourhis est décédé le 1er novembre 2009 dans un accident de la route
France
00h00Seize ans déjà : le souvenir de Jonathan Bourhis ne s’efface pas
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Timothé Luwawu-Cabarrot a encore marqué 20 points, mais cette fois lors d'une victoire
EuroLeague
00h00Duel des Antibois : TLC plus fort que Cordinier avec Baskonia
À l’étranger
00h00Furkan Korkmaz nouveau coéquipier d’Hugo Besson à Tofas
Féminines
00h00Au Women Hall of Fame, Isabelle Fijalkowski intronisée en même temps que Candace Parker et d’autres légendes
Qualif' Coupe du Monde
00h00Julien Mahé nommé sélectionneur de la Belgique à trois semaines de son premier match contre… la France
Betclic ELITE
00h00Trois habitués et Lionel Gaudoux nommés pour le premier trophée de MVP du mois de Betclic ÉLITE
Philippe Da Silva a fustigé le manque de discipline des joueurs de Saint-Quentin après la déroute contre Nanterre
Betclic ELITE
00h00Philippe Da Silva en colère après la déroute de Saint-Quentin contre Nanterre : « Les joueurs n’ont pas respecté le club, les supporters »
Evan Fournier a peu marqué mais largement contribué à la victoire de l'Olympiakos contre l'Hapoël Tel-Aviv
EuroLeague
00h001/11 aux tirs mais la victoire face au leader : Evan Fournier peine à trouver son adresse en ce début de saison
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
1 / 0