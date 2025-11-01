Abdel Sylla finira la saison avec Challans

Initialement engagé en tant que pigiste médical de Grégory Bengaber, Abdel Sylla (2,05 m, 35 ans) a pu participer aux derniers matchs de Challans, livrant même sa meilleure fiche de statistique de l’automne vendredi à Antibes (8 points à 4/6 et 5 rebonds pour 11 d’évaluation), alors que le meneur guadeloupéen a participé à ses deux premières rencontres de la saison.

PROFIL JOUEUR Grégory BENGABER Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 28 ans (05/03/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 2 #208 REB 1,5 #188 PD 1,5 #109

La raison est toute simple : le pivot seychellois a prolongé jusqu’à la fin de l’exercice 2024/25 avec le VCB. Une caution expérience qui ne fera pas de mal au club vendéen, actuel dernier d’ÉLITE 2 (1v-8d), dans sa mission maintien. En 23 minutes de moyenne, il tourne à 5,1 points à 51%, 5 rebonds et 1,8 passe décisive par match.