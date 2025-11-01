Abdel Sylla finira la saison avec Challans
Abdel Sylla prolonge jusqu’à la fin de la saison avec Challans
Initialement engagé en tant que pigiste médical de Grégory Bengaber, Abdel Sylla (2,05 m, 35 ans) a pu participer aux derniers matchs de Challans, livrant même sa meilleure fiche de statistique de l’automne vendredi à Antibes (8 points à 4/6 et 5 rebonds pour 11 d’évaluation), alors que le meneur guadeloupéen a participé à ses deux premières rencontres de la saison.
La raison est toute simple : le pivot seychellois a prolongé jusqu’à la fin de l’exercice 2024/25 avec le VCB. Une caution expérience qui ne fera pas de mal au club vendéen, actuel dernier d’ÉLITE 2 (1v-8d), dans sa mission maintien. En 23 minutes de moyenne, il tourne à 5,1 points à 51%, 5 rebonds et 1,8 passe décisive par match.
Commentaires