ELITE 2

Abdel Sylla finira la saison avec Challans

ÉLITE 2 - Pigiste médical de Grégory Bengaber à Challans, Abdel Sylla a prolongé jusqu'à la fin de la saison avec le VCB, malgré le retour du meneur guadeloupéen.
00h00
Abdel Sylla prolonge jusqu’à la fin de la saison avec Challans

Crédit photo : Nolhan Joanin / Chorale Roanne Basket

Initialement engagé en tant que pigiste médical de Grégory BengaberAbdel Sylla (2,05 m, 35 ans) a pu participer aux derniers matchs de Challans, livrant même sa meilleure fiche de statistique de l’automne vendredi à Antibes (8 points à 4/6 et 5 rebonds pour 11 d’évaluation), alors que le meneur guadeloupéen a participé à ses deux premières rencontres de la saison.

La raison est toute simple : le pivot seychellois a prolongé jusqu’à la fin de l’exercice 2024/25 avec le VCB. Une caution expérience qui ne fera pas de mal au club vendéen, actuel dernier d’ÉLITE 2 (1v-8d), dans sa mission maintien. En 23 minutes de moyenne, il tourne à 5,1 points à 51%, 5 rebonds et 1,8 passe décisive par match.

