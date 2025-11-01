Vu à Evreux l’an dernier, Gus Okafor fait son retour en Europe

Avant-derniers du championnat britannique (2v-5d), les Newcastle Eagles tentent un ajustement avec l’arrivée de Gus Okafor (1,98 m, 26 ans). L’ailier américano-nigérian, aperçu en France sous les couleurs de l’ALM Évreux la saison dernière, s’engage avec le club anglais pour la suite de la saison 2025/2026.

𝗚𝗢𝗜𝗡𝗚 𝗙𝗢𝗥𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗢𝗞𝗔𝗙𝗢𝗥 ✍️ Experienced 6'7 forward Gus Okafor has signed to coach Steutel's 2025/26 Eagles roster 🦅 Join us in welcoming @__CallmeGus to the club ready for tonight's tip-off 📰 Read the full story: https://t.co/bisBLeTEDs#WeAreEagles pic.twitter.com/He6JlCmFX7 — Newcastle Eagles (@NewcastleEagle) October 31, 2025

Sorti de Wichita State en 2023, Gus Okafor entame sa troisième saison professionnelle. Après un passage remarqué au Danemark, où il a disputé la finale du championnat en 2024 avec Naestved, il avait rejoint Évreux en Pro B. Dans une saison compliquée collectivement pour les Normands, l’ancien étudiant des Shockers n’a pas spécialement convaincu, tournant à 9,1 points (38,5 % à 3-points), 3,1 rebonds et 8,6 d’évaluation en 21 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Gus OKAFOR Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 26 ans (09/08/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 9,1 #95 REB 3,1 #112 PD 1 #171

Une nouvelle aventure en Angleterre

Ces derniers temps, il était en Argentine, pour un passage complètement raté à Peñarol (3,7 points et 2 rebonds de moyenne). Désormais, retour en Europe et direction la Super League britannique avec Newcastle, un club historique du championnat anglais mais qui est en difficulté en ce début de saison.

Il pourra discuter de la France puisqu’il aura pour coéquipier Maceo Jack, l’ancien joueur d’Orléans. Avec son profil athlétique et sa capacité à scorer de loin, Okafor pourrait rapidement s’imposer dans la rotation des Eagles, actuellement en quête de stabilité après un début de saison mitigé.