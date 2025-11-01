Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Vu à Evreux l’an dernier, Gus Okafor fait son retour en Europe

Passé par l’ALM Évreux la saison dernière, l’ailier américano-nigérian Gus Okafor renforce les Newcastle Eagles en Super League britannique (SLB).
|
00h00
Résumé
Écouter
Vu à Evreux l’an dernier, Gus Okafor fait son retour en Europe

Gus Okafor sous le maillot d’Evreux en 2024/2025

Crédit photo : Virginie Lapeyronie

Avant-derniers du championnat britannique (2v-5d), les Newcastle Eagles tentent un ajustement avec l’arrivée de Gus Okafor (1,98 m, 26 ans). L’ailier américano-nigérian, aperçu en France sous les couleurs de l’ALM Évreux la saison dernière, s’engage avec le club anglais pour la suite de la saison 2025/2026.

 

Sorti de Wichita State en 2023, Gus Okafor entame sa troisième saison professionnelle. Après un passage remarqué au Danemark, où il a disputé la finale du championnat en 2024 avec Naestved, il avait rejoint Évreux en Pro B. Dans une saison compliquée collectivement pour les Normands, l’ancien étudiant des Shockers n’a pas spécialement convaincu, tournant à 9,1 points (38,5 % à 3-points), 3,1 rebonds et 8,6 d’évaluation en 21 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR
Gus OKAFOR
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 26 ans (09/08/1999)

Nationalités:

logo nig.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
9,1
#95
REB
3,1
#112
PD
1
#171

Une nouvelle aventure en Angleterre

Ces derniers temps, il était en Argentine, pour un passage complètement raté à Peñarol (3,7 points et 2 rebonds de moyenne). Désormais, retour en Europe et direction la Super League britannique avec Newcastle, un club historique du championnat anglais mais qui est en difficulté en ce début de saison.

Il pourra discuter de la France puisqu’il aura pour coéquipier Maceo Jack, l’ancien joueur d’Orléans. Avec son profil athlétique et sa capacité à scorer de loin, Okafor pourrait rapidement s’imposer dans la rotation des Eagles, actuellement en quête de stabilité après un début de saison mitigé.

Evreux
Evreux
Suivre
Newcastle
Newcastle
Suivre
Newc
Newc
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Vu à Evreux l’an dernier, Gus Okafor fait son retour en Europe
ELITE 2
00h00Abdel Sylla finira la saison avec Challans
Betclic ELITE
00h00Jared Rhoden, du sang-neuf en provenance des Raptors pour le Paris Basketball !
Betclic ELITE
00h00Tom Audry a obtenu son contrat stagiaire avec un an d’avance à Dijon
Lorient revient en tête de la poule A de NM1
NM1
00h00Lorient revient en tête, Mahrez Karabi se révèle, Louis Marnette plante 32 points, Le Havre toujours impérial
Martin Breunig va disputer son dernier match avec le SLUC Nancy, contre la SIG Strasbourg
Betclic ELITE
00h00Martin Breunig va disputer son dernier match avec Nancy
Il y aura cinq derbies de Betclic ELITE à suivre ce samedi 1er novembre sur DAZN
Betclic ELITE
00h00Cinq derbies de Betclic ÉLITE à suivre ce samedi 1er novembre
Jonathan Bourhis est décédé le 1er novembre 2009 dans un accident de la route
France
00h00Seize ans déjà : le souvenir de Jonathan Bourhis ne s’efface pas
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Timothé Luwawu-Cabarrot a encore marqué 20 points, mais cette fois lors d'une victoire
EuroLeague
00h00Duel des Antibois : TLC plus fort que Cordinier avec Baskonia
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
1 / 0