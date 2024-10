Augustine Okafor arrive à Evreux à la place de Sean Miller-Moore, toujours bloqué administrativement

L’ALM Évreux a finalement trouvé son ailier étranger. Après des semaines de tergiversation, le club normand devrait finalement laisser tomber la signature du jamaïco-canadien Sean Miller-Moore, « en raison des délais administratifs bien plus longs qu’initialement prévu liés à l’obtention de son passeport, et malgré tous nos efforts pour débloquer la situation », comme expliqué sur le compte Instagram du club. L’ancien joueur des Calgary Suge au Canada n’a pas réussi à obtenir son passeport jamaïcain, nécessaire pour l’enregistrer au statut de joueur Cotonou. Selon nos informations, le club garde tout de même sous la main l’option de le faire venir, si la situation administrative venait à se décanter.

En attendant, c’est donc le Nigérian Augustine Okafor (1,98 m, 25 ans) qui vient prendre sa place. Le poste 3/4 arrive du championnat danois, où il compilait 14,5 points de moyenne à 40,9% aux tirs (dont 38,1% à 3-points), 5,2 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,1 interception avec la Team FOG de Naestved. Le club le présente comme un « joueur puissant et polyvalent, capable de renforcer notre équipe avec son dynamisme et sa capacité à impacter des deux côtés du terrain. » Un plan B sur le papier, mais qui va devoir arriver à la rescousse de l’ALM, qui pointe en 17e position de la Pro B avec 1 victoire pour 4 défaites. Le club fait les démarches nécessaires pour qu’Okafor soit disponible lors de la prochaine rencontre de championnat, ce vendredi 18 octobre contre Blois.

Les mots du coach Marc Namura :