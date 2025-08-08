Le SCABB boucle son recrutement avec un international anglais, adversaire des Bleus ce vendredi

Joshua Uduje est la dernière pièce du puzzle du SCABB pour la saison 2025-2026. International anglais, l’ailier de 23 ans rejoindra l’équipe forézienne après avoir disputé les matchs de préparation à l’EuroBasket avec la Grande-Bretagne, qui affronte l’Équipe de France en préparation ce vendredi à Pau.

En vue de la saison 2025/2026, l’international anglais Joshua Uduje est la dernière recrue du SCABB 💥 Bienvenue Josh’ ! pic.twitter.com/eVB8GPPRBt — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) August 7, 2025

Joshua Uduje, ultime renfort et profil international

Le SCABB a officialisé la signature de Joshua Uduje (1,95 m, 23 ans), un ailier britannique passé par les sélections U16 et U18 du Royaume-Uni et actuellement présélectionné avec l’équipe nationale senior pour préparer l’EuroBasket 2025. La Grande-Bretagne débute sa campagne de matchs amicaux ce vendredi 8 août contre les Bleus à Pau (20h), un contexte particulier pour celui qui intégrera l’Élite 2 dans la foulée.

Un parcours formateur entre NCAA et Summer League

Né le 27 avril 2002, Joshua Uduje sort tout juste d’un parcours complet en NCAA où il a évolué sous les couleurs de Coastal Carolina, Utah State puis San Jose State. Ses performances (16,4 points à 48,4% de réussite aux tirs, dont 35,7% à 3-points, 4,5 rebonds et 1,5 passe décisive en 31 minutes sur 33 matches en 2024-2025) lui ont ouvert les portes de la Summer League NBA 2025 avec les San Antonio Spurs, où il a disputé quatre matchs en juillet.

C’est justement lors de cette Summer League que le staff du SCABB l’a repéré, séduit par son potentiel physique et son adresse extérieure.

Un profil taillé pour le jeu du SCABB

Pour Cyrille Chapot, directeur sportif du club : « Joshua va nous apporter ses qualités athlétiques sur le poste trois. Sa capacité à prendre les intervalles et son adresse au tir vont être des atouts importants dans l’équipe. »

Avec cette arrivée, l’effectif de Guillaume Quintard est désormais au complet. Le SCABB entamera sa saison d’Élite 2 le 19 septembre à Blois, avec pour ambition de passer un cap dans la hiérarchie de la deuxième division.