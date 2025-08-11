Yves Pons trouve un autre club dans le championnat espagnol

Yves Pons (1,97 m, 26 ans) va poursuivre son parcours en Liga Endesa. Après deux saisons au Bàsquet Gérone, l’ailier-fort français s’est engagé pour deux ans avec le MoraBanc Andorre. Le club andorran, qui a officialisé l’arrivée ce lundi, mise sur sa polyvalence et son profil athlétique pour densifier son secteur intérieur.

Un renfort athlétique pour Andorre

Passé par les Tennessee Volunteers (NCAA) entre 2017 et 2021, Yves Pons a ensuite évolué aux Memphis Grizzlies en NBA, tout en jouant avec leur équipe affiliée en G-League, les Memphis Hustle. De retour en Europe en 2022, il avait rejoint l’ASVEL, disputant à la fois la Betclic ELITE et l’EuroLeague, avant de rejoindre Gérone à l’été 2023.

En 2024-2025, touché par les blessures, il a disputé 16 rencontres de Liga Endesa avec Gérone, affichant 5,5 points et 2,7 rebonds en un peu plus de 19 minutes de jeu, avec 54,2 % de réussite à 2-points et 31,7 % à 3-points. S’il n’a jamais été un joueur de stats, le Bucco-Rhodanien cherche à se relancer après une saison mitigée. Ses performances fluctuantes et son long arrêt n’ont cependant pas empêché Andorre, pensionnaire de Liga Endesa, de l’engager. Il est leur sixième recrue de l’intersaison après Rubén Guerrero, Morris Udeze, Artem Pustovyi et l’ex-Boulazacois Aaron Best.

PROFIL JOUEUR Yves PONS Poste(s): Ailier Fort Taille: 197 cm Âge: 26 ans (07/05/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 5,5 #183 REB 2,7 #130 PD 0,5 #224

Un profil polyvalent

Pour Francesc Solana, directeur général du MoraBanc Andorra, son arrivée est une aubaine : « C’est un joueur avec un grand potentiel, déjà démontré en NBA, en EuroLeague et à Gérone. Grâce à sa polyvalence, il peut couvrir plusieurs postes. Avec lui, nous aurons un profil athlétique que nous n’avions pas », a-t-il expliqué dans le communiqué du club.

Défenseur énergique, capable de protéger le cercle grâce à son impressionnante verticalité et de sanctionner à 3-points sur catch-and-shoot, Pons devrait rapidement trouver sa place dans le dispositif andorran.