Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Liga Endesa

Yves Pons trouve un autre club dans le championnat espagnol

Liga Endesa - Yves Pons rejoint le MoraBanc Andorra pour les deux prochaines saisons après deux années passées au Bàsquet Gérone. L’ailier-fort français, connu pour son explosivité, poursuit sa carrière en Liga Endesa.
|
00h00
Résumé
Yves Pons trouve un autre club dans le championnat espagnol

Yves Pons passe de Gérone à Andorre

Crédit photo : acb Photo / Sergi Geronès

Yves Pons (1,97 m, 26 ans) va poursuivre son parcours en Liga Endesa. Après deux saisons au Bàsquet Gérone, l’ailier-fort français s’est engagé pour deux ans avec le MoraBanc Andorre. Le club andorran, qui a officialisé l’arrivée ce lundi, mise sur sa polyvalence et son profil athlétique pour densifier son secteur intérieur.

Un renfort athlétique pour Andorre

Passé par les Tennessee Volunteers (NCAA) entre 2017 et 2021, Yves Pons a ensuite évolué aux Memphis Grizzlies en NBA, tout en jouant avec leur équipe affiliée en G-League, les Memphis Hustle. De retour en Europe en 2022, il avait rejoint l’ASVEL, disputant à la fois la Betclic ELITE et l’EuroLeague, avant de rejoindre Gérone à l’été 2023.

En 2024-2025, touché par les blessures, il a disputé 16 rencontres de Liga Endesa avec Gérone, affichant 5,5 points et 2,7 rebonds en un peu plus de 19 minutes de jeu, avec 54,2 % de réussite à 2-points et 31,7 % à 3-points. S’il n’a jamais été un joueur de stats, le Bucco-Rhodanien cherche à se relancer après une saison mitigée. Ses performances fluctuantes et son long arrêt n’ont cependant pas empêché Andorre, pensionnaire de Liga Endesa, de l’engager. Il est leur sixième recrue de l’intersaison après Rubén Guerrero, Morris Udeze, Artem Pustovyi et l’ex-Boulazacois Aaron Best.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Yves Pons.jpg
Yves PONS
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 197 cm
Âge: 26 ans (07/05/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
5,5
#183
REB
2,7
#130
PD
0,5
#224

Un profil polyvalent

Pour Francesc Solana, directeur général du MoraBanc Andorra, son arrivée est une aubaine : « C’est un joueur avec un grand potentiel, déjà démontré en NBA, en EuroLeague et à Gérone. Grâce à sa polyvalence, il peut couvrir plusieurs postes. Avec lui, nous aurons un profil athlétique que nous n’avions pas », a-t-il expliqué dans le communiqué du club.

Défenseur énergique, capable de protéger le cercle grâce à son impressionnante verticalité et de sanctionner à 3-points sur catch-and-shoot, Pons devrait rapidement trouver sa place dans le dispositif andorran.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Yves Pons
Yves Pons
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
On va pas le blamer de jouer en Espagne, au moins lui a choisi un vrai championnat et sans argent sale dictature, mais dommage que de toute sa carrière, il n'ait jamais voulu briller dans son pays quand meme, on aurait bien aimé le voir en vrai L'ASVEL, c'etait sans doute trop gros pour lui
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Steeve Essart a débuté sa carrière de coach à Caen
NM1
00h00Un ancien cardiac kid en retrouve un autre dans le staff de Levallois
Yves Pons passe de Gérone à Andorre
Liga Endesa
00h00Yves Pons trouve un autre club dans le championnat espagnol
Johnny Berhanemeskel a joué sa dernière saison en France en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait revenir en France un shooteur réputé pour remplacer Delaunay
EuroBasket
00h00Les occasions manquées de Jeremy Sochan avec la Pologne
Le groupe 2025-2026 de Boulazac ne compte pas encore tous ses joueurs à la reprise
Betclic ELITE
00h00Boulazac cherche toujours son ailier pour compléter son effectif
L'Espagne a remporté le titre de champion d'Europe U20
EuroBasket U20 Féminin
00h00+52 : L’énorme carton de l’Espagne en finale de l’Euro U20 !
EuroBasket
00h00« J’adore ça » – Jordan Loyd découvre une sélection nationale avec la Pologne
spanoulis theis monaco
Betclic ELITE
00h00Quand Vassilis Spanoulis a joué un rôle clé dans la signature de Daniel Theis à Monaco
assurance antetokounmpo grèce
EuroBasket masculin
00h00Un problème d’assurance : la possible raison derrière l’absence de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce
ancien monaco australie
NBL
00h00Ancien « coeur » de l’AS Monaco, John Brown III quitte l’EuroLeague pour l’Australie !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
1 / 0