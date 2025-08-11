Un ancien cardiac kid en retrouve un autre dans le staff de Levallois

Ancien joueur professionnel passé par le centre de formation de Levallois, Steeve Essart retrouve un visage bien connu avec Sacha Giffa. Les deux hommes avaient partagé le terrain dans leurs jeunes années en tant que Cardiac Kids. Ils collaboreront désormais sur le banc du Levallois Metropolitans Basketball Club, où Essart officiera en tant que deuxième assistant.

Un renfort d’expérience pour le staff

Fort d’un long parcours au plus haut niveau en France, passé par le staff du Caen Basket Calvados par la suite, Steeve Essart mettra à profit son vécu et sa vision du jeu pour accompagner les joueurs du club francilien. L’objectif annoncé : transmettre sa passion, développer les jeunes et aider l’équipe à atteindre ses ambitions sportives.

Rôle élargi auprès des équipes

En plus d’assister Sacha Giffa et Colin Tejedor dans le coaching du groupe principal, Steeve Essart interviendra également dans le suivi des projets N1 – N3, et Ayamba Ebonkoli en tête, apportant son expertise sur différents niveaux de compétition.

Le club s’est félicité de l’arrivée du technicien guyanais, rappelant le lien historique entre Essart et Giffa, tous deux formés à Levallois, et soulignant la plus-value que représente un ancien joueur de haut niveau dans un staff technique.