NM1

Un ancien cardiac kid en retrouve un autre dans le staff de Levallois

NM1 - Le Levallois Metropolitans Basketball Club a officialisé l’arrivée de Steeve Essart dans son staff technique pour la saison prochaine, où il travaillera aux côtés de son ancien coéquipier Sacha Giffa, autre ex-cardiac kid.
00h00
Résumé
Un ancien cardiac kid en retrouve un autre dans le staff de Levallois

Steeve Essart a débuté sa carrière de coach à Caen

Crédit photo : DR

Ancien joueur professionnel passé par le centre de formation de Levallois, Steeve Essart retrouve un visage bien connu avec Sacha Giffa. Les deux hommes avaient partagé le terrain dans leurs jeunes années en tant que Cardiac Kids. Ils collaboreront désormais sur le banc du Levallois Metropolitans Basketball Club, où Essart officiera en tant que deuxième assistant.

 

Un renfort d’expérience pour le staff

Fort d’un long parcours au plus haut niveau en France, passé par le staff du Caen Basket Calvados par la suite, Steeve Essart mettra à profit son vécu et sa vision du jeu pour accompagner les joueurs du club francilien. L’objectif annoncé : transmettre sa passion, développer les jeunes et aider l’équipe à atteindre ses ambitions sportives.

Rôle élargi auprès des équipes

En plus d’assister Sacha Giffa et Colin Tejedor dans le coaching du groupe principal, Steeve Essart interviendra également dans le suivi des projets N1 – N3,  et Ayamba Ebonkoli en tête, apportant son expertise sur différents niveaux de compétition.

Le club s’est félicité de l’arrivée du technicien guyanais, rappelant le lien historique entre Essart et Giffa, tous deux formés à Levallois, et soulignant la plus-value que représente un ancien joueur de haut niveau dans un staff technique.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
