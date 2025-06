Isaïa Cordinier n’a pas prévu de signer à Monaco, la Roca Team prépare un été agité

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) ne portera probablement pas le maillot de l’AS Monaco la saison prochaine. Alors que le Corriere di Bologna annonçait, dimanche 22 juin, son arrivée en Principauté pour trois ans et cinq millions d’euros, cette information est en réalité erroné. L’arrière international français vise d’autres horizons, notamment la NBA, et ne figure pas dans les plans immédiats de la Roca Team.

PROFIL JOUEUR Isaïa CORDINIER Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 28 ans (28/11/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 9,6 #80 REB 2,7 #116 PD 3,6 #24

Cordinier vers une aventure américaine ?

Après quatre saisons solides à la Virtus Bologne (2021 à 2025), Isaïa Cordinier est libre de tout contrat cet été. Annoncé avec insistance à l’AS Monaco, l’ancien joueur de Nanterre ou encore d’Antibes ne devrait pas poser ses valises sur le Rocher. Consultant pour DAZN, Stephen Brun a révélé en direct durant l’épilogue des finales de Betclic ELITE entre Paris et Monaco que le joueur tricolore « avait d’autres objectifs » qu’une signature en principauté. Une information confirmée par Nice-Matin, qui précise que le club princier ne lui a pas transmis de proposition officielle et que Cordinier souhaite explorer d’autres opportunités, peut-être en NBA. En cours de saison, le Real Madrid avait également manifesté son intérêt pour l’Azuréen.

Et voici la Une de Monaco-Matin de jeudi 26 juin 2025 ! Bonne lecture ! pic.twitter.com/Ty8rq1rxzb — Monaco_Matin (@Monaco_Matin) June 25, 2025

Monaco prépare un été de grands changements

Ce revirement dans le dossier Cordinier n’est qu’un des nombreux chantiers auxquels devra faire face l’AS Monaco cet été. Selon nos informations, le club entend se séparer de plusieurs joueurs dont certains sont sous contrat, à commencer par Nick Calathes, Donatas Motiejunas et Georgios Papagiannis. La question se pose concernant Jordan Loyd, libéré l’été dernier puis finalement rappelé en début d’exercice et auteur d’une saison mitigée. Peu utilisés, Vitto Brown et Juhann Begarin sont sous contrat respectivement jusqu’en 2026 et 2027. Yoan Makoundou dispose également encore d’un an de contrat mais il espère signer au FC Barcelone. Reste à trouver un accord avec le club monégasque, qui n’a jamais pris de ses nouvelles de la saison. Enfin, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) est attendu au Dubaï BC. Un remaniement d’effectif important se profile donc, après une saison blanche sur le plan des titres.

Autre interrogation majeure : celle du banc. Après une saison sans titre, Vassilis Spanoulis – dont le nom est un temps revenu avec insistance du côté de l’Olympiakos -, a-t-il toujours la confiance de sa direction ? Enfin, la gestion du cas Mike James – entre retour au calme ou séparation – sera déterminante dans la structuration du groupe monégasque pour la saison à venir. Nice-Matin révélait que des discussions devaient débuter ce mercredi entre les deux parties. Ce qui est sûr c’est qu’un des amis du meneur star de la Roca Team, Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans), a d’ores et déjà signé. Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans), champion de France avec Paris, devrait suivre. Avec un budget en hausse – malgré des factures encore à régler pour le groupe Fedcom -, Monaco va devoir se lancer dans la chasse aux agents libres, en continuant de payer les joueurs au prix fort.