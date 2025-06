Isaïa Cordinier signé trois ans par l’AS Monaco ?

Comme son père Stéphane, Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) va-t-il travailler pour l’AS Monaco ? Selon la Corriere di Bologna, l’arrière/ailier aurait d’ores et déjà signé trois saisons pour le club de la principauté, pour un total de cinq millions d’euros.

Ce recrutement fait sens pour la Roca Team qui avait sérieusement approché l’arrière shooteur Nadir Hifi et le féroce défenseur Nick Weiler-Babb. Mais le premier a semble-t-il fait le choix de rester à Paris alors que le second est lui désormais annoncé à l’Anadolu Efes Istanbul.

🚨The Nick Weiler-Babb race is over…

He was a strong candidate to join Greek champs Olympiacos; however, he is expected to sign with Anadolu Efes.

