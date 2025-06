En pleine finales LNB, Nadir Hifi est au cœur de rumeurs entre Paris et Monaco

Un match dans le match. En cette fin de mois de juin, le Paris Basketball et l’AS Monaco ne se battent pas uniquement pour le titre de champion de France, avec l’objectif d’un premier pour le club de la capitale et la quête d’un triplé pour la Roca Team. Non, un autre duel oppose les deux mastodontes de la Betclic ELITE, dans les coulisses plutôt que sur les parquets de LNB, avec un homme au centre de l’échiquier : Nadir Hifi.

Élu meilleur jeune de la saison d’EuroLeague pour sa découverte de la reine des compétitions européennes, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) est logiquement très convoité à l’approche de l’été, après deux saisons de grande qualité à Paris. Un contexte qu’il n’a pas éludé en pleines finales des playoffs : « Il y a des rumeurs, j’ai eu des offres un peu partout en Europe. J’étudierai tout ça à la fin de la saison. Je veux rester focus sur cette finale. » Sauf que les tractations vont bon train au sujet de l’un des visages du Paris Basketball, qui pourrait s’installer dans la durée au sein de la capitale.

Une proposition financière irrefusable de Paris ?

Longtemps envoyé du côté de l’AS Monaco à partir de la saison prochaine, Nadir Hifi pourrait finalement être l’un des rares rescapés du groupe parisien cet été. Alors que « la fin d’une ère » est proche à Paris, avec les départs annoncés de plusieurs joueurs cadres de l’effectif depuis deux saisons comme T.J. Shorts, Mikael Jantunen ou encore Tyson Ward, l’Alsacien pourrait continuer d’être le « Prince de Paname ».

Lundi 16 juin, au lendemain du match 1 des finales de Betclic ELITE gagné par Paris contre Monaco, le journaliste espagnol Chema De Lucas avançait l’information d’une prolongation à venir de Nadir Hifi. D’après un autre confrère, Yannis Bourgeois, on parlerait même d’un contrat avec un salaire à plus d’un million d’euros la saison, comportant une clause NBA. Non drafté en 2023, le gaucher a participé à la Summer League de Las Vegas avec les Minnesota Timberwolves l’été dernier.

En mesure de confirmer l'info ✍️ : Nadir Hifi a donné son accord verbal pour prolonger son aventure avec le Paris Basketball. Un nouveau contrat estimé à 1,1 M€/saison, incluant une clause NBA, pourrait être bientôt finalisé. https://t.co/Kx4lLGW1Jq — Yannis Bourgeois (@YannisBourgeois) June 16, 2025

Son agent dément la NCAA

En préambule des Finales LNB, une autre rumeur, émanant d’Espagne, parlait également d’un intérêt de la NCAA pour Nadir Hifi. Un bruit rapidement balayé par l’agent du joueur, Olivier Mazet, contacté par L’Équipe : « Je ne sais même pas si cela aurait été possible, en termes d’éligibilité. Mais j’ai coupé court : Nadir est une star ici, il s’est déjà présenté à la draft (en 2023) et il devrait envisager d’aller en NCAA ? Cela n’a pas de sens. » Cela en aurait beaucoup plus évidemment de le voir rester à Paris…

Ainsi, en plus de mener dans les Finales LNB, le Paris Basketball aurait repris l’ascendant dans le dossier Nadir Hifi. « Après ma belle saison, je n’aurai que des bons problèmes », disait-il à propos de son avenir. Effectivement, on a connu pire que d’avoir le choix entre un contrat mirobolant à Paris ou la possibilité de rejoindre Monaco ou tout autre géant d’Europe.