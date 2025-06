Mam Jaiteh en partance pour le Dubaï BC, Kevarrius Hayes attendu à Monaco pour le remplacer ?

Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) pourrait quitter l’AS Monaco après deux saisons en Betclic ÉLITE et en EuroLeague. Selon nos informations, le club de la Principauté pourrait jeter son dévolu sur Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans), le pivot américain-naturalisé centrafricain du Paris Basketball, pour renforcer sa raquette, comme l’a révélé Andrea Calzoni ce mercredi 4 juin.

Kevarrius Hayes, un profil athlétique et défensif pour la raquette monégasque

Le départ annoncé par Buzz Sport de Mam’ Jaiteh vers le Dubaï BC, promu en EuroLeague pour la saison 2025-2026, va libérer une place dans la rotation intérieure de Monaco. L’international français sort d’une campagne solide avec la Roca Team, tournant à 10,1 points et 5,5 rebonds en Betclic ELITE, et à 7,5 points et 4 rebonds en EuroLeague. Dans la forme de sa carrière, l’international va rejoindre ce nouveau club très ambitieux, qui devrait signer de gros joueurs à l’intersaison, comme l’international serbe Aleksa Avramovic (1,93 m, 30 ans).

Pour le remplacer, l’AS Monaco miserait sur Kevarrius Hayes, un intérieur explosif qui connaît bien la Betclic ELITE et l’EuroLeague. Passé par l’ASVEL, le Zalgiris Kaunas ou encore Bursaspor, Hayes vient de réaliser une saison pleine avec Paris (6,8 points et 4,6 rebonds en championnat, 6,5 points et 4,6 rebonds en EuroLeague), où il joue avec un autre futur Monégasque, Nadir Hifi.

Solide contreur, bon rebondeur et finisseur efficace près du cercle, Kevarrius Hayes pourrait apporter une intensité défensive qui avait disparu avec le départ de Donta Hall à l’été 2024. Formé à l’université de Florida, Hayes a aussi une belle expérience du très haut niveau européen, ce qui correspond aux ambitions monégasques.

PROFIL JOUEUR Kevarrius HAYES Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 28 ans (05/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,8 #137 REB 4,6 #35 PD 0,7 #172

Côté parisien, ce départ serait un coup dur à court terme mais pourrait libérer un poste d’étranger dans la rotation francilienne, qui doit déjà composer avec plusieurs fins de contrat cet été.