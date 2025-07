Romain Dardaine rejoint Fougères, qui boucle son recrutement et annonce une nouvelle CTC

Romain Dardaine (2,00 m, 37 ans) est la cinquième et dernière recrue du Pays de Fougères basket pour la saison 2025-2026 de Nationale 1. À cette annonce sportive s’ajoute une évolution importante dans la structuration du club : le PFB, l’AS Briçoise et le Romagné Basket Club unissent leurs forces au sein d’une CTC élargie, désormais baptisée CTC Basket Haute Bretagne.

Romain Dardaine pour conclure un recrutement ambitieux

À 37 ans, Romain Dardaine vient renforcer l’effectif de Fougères avec toute son expérience. L’ancien joueur de Metz, qu’il a aidé à se maintenir en Nationale 1 la saison dernière avec 11,1 points, 4,9 rebonds et 3 passes décisives de moyenne en 39 matchs, a aussi connu la Pro A avec Hyères-Toulon et la Pro B à Pau, Bordeaux ou encore Aix-Maurienne.

Cette cinquième recrue s’ajoute aux arrivées de Kilian Incredule, poste 1 qui arrive en provenance de Mulhouse, Clement Poncet-Leberre, poste 2-1 qui arrive de Rennes (NM1 et NM2), Mehdi Bouhmama, poste 4 qui arrive de Feurs (NM1), Daouda Condé, poste 5 qui arrive de Cergy-Pontoise (9,8 points par match en NM2), constituant un effectif complet, alliant jeunesse et expérience. Ils rejoignent Maël Lebrun, Eric Koumba, Kevin Bichard, Cheick Soumaoro et le jeune meneur Marius Parnet. En revanche, ces cinq recrues remplacent Jules Gibey (signé par Vitré), Florian Chapuy, Elias Kherzane, Moustapha Diop, Henrikas Vorotnikovas (de retour à Lons, en NM2), Michel Nsimba et Alexis Thomas.

Une nouvelle dynamique territoriale avec la CTC Basket Haute Bretagne

En parallèle du recrutement, le PFB a officialisé un développement majeur sur le plan structurel : l’intégration du Romagné Basket Club à la Coopération Territoriale de Clubs. Déjà active depuis cinq ans entre Fougères et l’AS Briçoise, la CTC prend désormais le nom de CTC Basket Haute Bretagne.

« Cette décision, fruit d’échanges constructifs et d’un travail collaboratif entre les dirigeants des trois clubs, marque une étape majeure dans le développement de leur projet territorial commun », indique le club dans son communiqué.

L’objectif reste clair : mutualiser les ressources et renforcer l’accès à un haut niveau de pratique pour les jeunes joueuses et joueurs du territoire. L’arrivée de Romagné renforcera spécifiquement le projet féminin. Cette saison déjà, trois équipes jeunes issues de la CTC ont évolué au niveau régional.

« L’ensemble des parties prenantes se réjouissent de cette belle avancée et sont convaincus que cette nouvelle étape profitera à tous les licenciés et continuera à faire grandir le basket local », conclut le communiqué.