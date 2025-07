Janelle Salaün a fait son retour avec les Valkyries, bientôt rejointe par Carla Leite, blessée

La fin de l’EuroBasket signe l’arrivée ou le retour de certaines joueuses françaises au sein d’un contingent déjà historique. Du côté des Golden State Valkyries, en attendant l’arrivée mi-juillet d’Iliana Rupert, c’est Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) qui a repris sa place dans l’effectif. 26 jours exactement après son dernier match aux États-Unis et 7 après le match pour la troisième place de l’Euro contre l’Italie, l’aînée de la fratrie Salaün a rejoué sur les parquets de WNBA. Mais avec une performance et un temps de jeu bien en-dessous de sa dernière sortie.

Retour perdant

Alors qu’elle était partie sur une excellente note avec 21 points et 8 rebonds contre Los Angeles, la meilleure marqueuse française pendant l’Euro n’a pas marqué le moindre point dans la défaite de Golden State à Minnesota (82-71). Déjà, elle a perdu sa place de titulaire, même si ce n’est peut-être que temporaire. Et elle a sûrement été préservée avec un temps de jeu réduit. En 9 minutes, Salaün a manqué ses 2 tirs, pris 1 seul rebond et perdu 2 ballons. Elle n’a pas pesé dans une rencontre compliquée face aux finalistes en titre, toujours invaincues à domicile cette saison et qui ont pris le match au sérieux avec une rotation de seulement 8 joueuses.

Première remplaçante, Salaün n’a quasiment pas joué de la seconde période. « J’essaye de faire attention à leur niveau d’énergie étant donné qu’elles reviennent à peine de l’Euro où elles ont beaucoup joué » a expliqué la coach Natalie Nakase par rapport à Salaün et l’Italienne Cecilia Zandalasini. Il devrait donc y avoir une montée en puissance dans les prochains jours.

GSV’s Natalie Nakase on Janelle Salaün and Cecilia Zandalasini’s minutes tonight: “I'm trying to estimate coming back from, heavy minutes from EuroBasket, so I'm just trying to be mindful where their energy levels at.” — Kenzo Fukuda (@kenzofuku) July 6, 2025

Bientôt, un quart de l’effectif sera Français

Elle était la seule Française sur le parquet. Carla Leite est toujours gênée au dos et n’a pas joué depuis le 20 juin. En revanche, elle a pris part à l’échauffement et a semblé à l’aise, ce qui indique un retour imminent. Le tandem tricolore va bientôt reprendre du service dans ce road-trip de quatre matchs, à l’issue duquel une troisième compatriote les rejoindra avec Iliana Rupert. Ce qui n’était bien sûr jamais arrivé dans l’histoire de la WNBA.

Actuellement sixièmes avec 9 victoires pour 8 défaites, les Valkyries font un début de saison bien meilleur qu’espéré. Et Salaün, toujours la troisième meilleure marqueuse de l’équipe, n’y est pas innocente.