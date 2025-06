Janelle Salaün met sa saison WNBA en pause pendant un mois pour rejoindre l’équipe de France

Elle va être la dernière arrivée dans le groupe France en vue de l’EuroBasket. Actuellement en pleine bourre lors de sa saison rookie en WNBA, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) a retardé au maximum son départ, pour pouvoir jouer le plus de matchs possibles, surtout au vu de son arrivée tardive. Le huitième match de l’ailière sera son dernier avec les Golden State Valkyries avant quasiment un mois d’absence. Et l’aînée de la fratrie Salaün a marqué le coup en réussissant sa meilleure performance de la saison avec 21 points, 8 rebonds et une victoire en prolongations contre les Los Angeles Sparks (89-81). De quoi partir l’esprit tranquille, et sur une bonne dynamique pour essayer de reproduire ces performances avec l’équipe de France.

Parmi les leaders de l’équipe de France ?

Janelle Salaün prend l’avion ce mercredi 11 juin de San Francisco. Elle est attendue à Orléans pour le dernier stage de l’équipe de France avant de s’envoler ce dimanche 15 juin vers la Grèce, où se disputera leur EuroBasket. Tout va rapidement s’enchaîner pour elle. Le premier match de la compétition sera déjà le mercredi 18 juin, face à la Turquie. Mais son temps d’adaptation devrait être rapide, étant donné que la Parisienne a déjà 35 sélections sous l’égide de Jean-Aimé Toupane, et a déjà été coéquipière avec quasiment toutes les joueuses.

Le groupe France est actuellement composé de 14 tricolores, dont Salaün sera la dernière arrivée. Juste avant elle, ce lundi, Marième Badiane est elle aussi arrivée en provenance des États-Unis. Le staff doit encore couper deux joueuses pour déterminer au groupe final des 12 sélectionnées pour l’Euro, afin d’aller chercher « la plus belle des médailles. »

Salaün, qui va enchaîner une nouvelle compétition après avoir joué non-stop depuis septembre, devrait s’attendre à de grosses responsabilités. Notamment car les leaders Gabby Williams et Marine Johannès ont fait l’impasse. Cinquième joueuse la plus utilisée par le staff aux Jeux Olympiques, elle devrait voir son temps de jeu encore augmenté. Si tant est que son état de forme le permette. Après son dernier match en WNBA, la joueuse de 23 ans avouait avoir atteint un “rookie wall” : « Quand on arrive dans cette ligue, on ne se rend pas compte à quel point c’est exigeant physiquement d’enchaîner tous les matchs… Franchement c’est difficile ». D’autant plus qu’elle joue 28 minutes par match, le troisième plus gros temps de jeu pour une rookie cette saison.

Et son été est loin d’être terminé. Si l’Euro se termine le 29 juin, le retour de Salaün à Golden State est, selon nos informations, attendu pour le match du 6 juillet contre Minnesota. À moins que les Valkyries ne lui accordent pas un peu plus de repos. En attendant, l’équipe actuellement 8ème du classement va devoir composer sans elle, ainsi que sans trois autres internationales qui jouent aussi l’Euro : Julie Vanloo (Belgique), Cecilia Zandalasini (Italie) et Temi Fagbenle (Royaume-Uni). Carla Leite a elle choisi de rester avec l’équipe.