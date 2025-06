Milan confirme le départ de Nikola Mirotic : arrivée imminente à Monaco, enfin !

Héroïque malgré l’élimination prématurée de Milan samedi dernier (30 points et 5 rebonds), Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans) a fait le tour de l’Unipol Forum après la défaite de l’Olimpia, récoltant les applaudissements nourris du public lombard. Cela ressemblait furieusement à des adieux, et cela en était bel et bien…

Les adieux de Nikola Mirotic au public de Milan 👏 Le futur intérieur de l’AS Monaco a été énorme (30 points, 5 rebonds et 3 passes) face à la Virtus Bologne mais il ne remportera pas un deuxième titre de champion d’Italie. pic.twitter.com/rSWJD89t91 — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) June 7, 2025

Deux ans après son arrivée en Italie, l’ancien MVP de l’EuroLeague ne va pas honorer sa troisième année optionnelle de contrat et quitter le club sur une saison blanche.

PROFIL JOUEUR Nikola MIROTIC Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 34 ans (11/02/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 15,9 #8 REB 4,4 #46 PD 1,5 #79

« Nikola nous a fait part depuis un certain temps de son envie d’aller vivre une nouvelle expérience », a expliqué le GM Christos Stavropoulos en conférence de presse ce jeudi, dans des propos retranscrits par Sportando. « Il l’a fait avec beaucoup d’élégance, et nous sommes bien sûr désolés de le voir partir, mais nous respectons sa décision. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il s’est donné à fond jusqu’au bout et qu’il a prouvé qu’il était un grand joueur. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. »

Dans le viseur monégasque depuis plusieurs années…

Une annonce qui rapproche un peu plus Nikola Mirotic de l’AS Monaco, alors que le club de la Principauté rêve ouvertement de lui depuis plusieurs années, revenant inlassablement à la charge chaque été. Cette fois, l’intérieur aux 359 matchs NBA a fini par succomber aux sirènes monégasques et a dit oui à un contrat de deux ans.

Certes bien permissif en défense, l’international espagnol reste pourtant un joueur de premier plan, alors qu’il fêtera l’année prochaine ses 35 ans. Avec 17,7 points et 6,4 rebonds de moyenne en EuroLeague, il était encore dans le Top 10 des deux catégories statistiques.

L’officialisation de son arrivée, comme celle de Nadir Hifi, ne devrait cependant pas intervenir avant quelques jours, le temps pour la Roca Team de conclure sa saison, via la finale de Betclic ÉLITE contre Paris.