Pépite des Sharks, Gabriel Veras a signé son premier contrat pro avec Antibes

La formation française garde l’un de ses joyaux. Les Sharks d’Antibes ont annoncé dans un communiqué la signature du premier contrat professionnel de Gabriel Veras (1,87 m, 18 ans), pur produit du club.

💥 Premier contrat pro pour Gaby Veras aux Sharks 💥 🌪️ Gabriel Veras signe son premier contrat professionnel aux Sharks ! Notre jeune meneur formé au club s’engage pour trois ans avec Antibes ! 📋 Communiqué complet sur : https://t.co/cebCAw7L05 #GoSharks #NouvelleVague pic.twitter.com/ss1HtvPC9Y — Antibes Sharks (@AntibesSharks) June 11, 2025

Déjà sous le statut d’aspirant professionnel depuis l’hiver, Gabriel Veras poursuit son évolution exponentielle entamée au sein des équipes de jeunes. Cette saison, le jeune meneur a réalisé un sans faute chez les U18. Vainqueur de la Coupe de France U18 à Bercy face au Mans, Gabriel Veras a ensuite décroché le titre de Champion de France U18 Elite lors du Final Four, dont il a fini MVP, à Faches-Thumesnil fin mai.

Décisif sur l’ensemble de la saison, Veras a compilé 16,2 points de moyenne, à 46,2% d’adresse globale, 3,7 rebonds et 3,6 passes décisives en Espoirs Pro B. Des performances qui lui valent d’être logiquement présélectionné avec l’Équipe de France U18, pour préparer l’Euro.

PROFIL JOUEUR Gabriel VERAS Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 18 ans (27/04/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs Pro B PTS 16,2 #13 REB 3,7 #97 PD 3,6 #29

Pour le jeune joueur, déjà très mature, s’installer chez les professionnels à Antibes, après y avoir évolué en jeunes, est une suite logique à son début de carrière. « Signer son premier contrat c’est magique, surtout ici à Antibes dans mon club formateur. Je connais déjà l’équipe, l’environnement, le coach. C’est quelque chose d’incroyable, et c’est le meilleur choix pour moi », assure-t-il, enthousiaste.

J.D. Jackson ne lui « voit pas de limite »

Accusant une baisse de budget, les Sharks veulent récolter autant que possible les fruits de leur formation, pour les intégrer à l’équipe de Pro B. Dans ce contexte, son entraîneur JD Jackson, s’est lui aussi réjoui de la nouvelle. « Je suis très content de la signature de Gaby. C’est un joueur très talentueux, qui est encore très jeune et qui a donc une belle marge pour progresser et avoir plus de responsabilités. Ce contrat valorise ses efforts, mais aussi ceux de tout le club. Et cela montre notre volonté d’ouvrir la porte du monde professionnel aux meilleurs éléments de notre Centre de Formation ».

Après une année passée entre les U18, les Espoirs, et l’équipe professionnelle en fin de saison, une nouvelle étape s’ouvre pour Veras, qui « a toujours répondu présent », d’après le responsable du centre de formation d’Antibes Christian Corderas. il poursuit : « Dès qu’on lui a proposé de franchir un palier, il a directement franchi celui d’après. Il faut qu’il continue de travailler, mais moi je ne lui vois pas de limites ».