« Un sentiment complètement fou » : à 17 ans, Gabriel Veras (Antibes) a vécu ses grands débuts en pro

Secret le moins bien gardé du centre de formation d’Antibes depuis l’été 2022, Gabriel Veras (1,82 m, 17 ans) a démarré en pro avec les Sharks. Signataire d’un contrat aspirant professionnel avec le club azuréen début janvier, le Nancéien a fêté sa première apparition en pro mardi contre Fos-Provence.

Lancé dans le grand bain par J.D. Jackson, le jeune meneur a signé une première copie intéressante : 4 points à 100%, 1 rebond et 1 passe décisive pour 6 d’évaluation en 10 minutes. D’autant plus méritoire qu’Antibes a brisé une série de dix défaites en onze matchs (95-91). « Il va nous apporter de plus en plus », promet son coach J.D. Jackson à Nice Matin.

« C’était un sentiment complètement fou », a déclaré le débutant en conférence de presse, toujours au micro de Nice Matin. « Jamais je n’oublierai cette première. Je me suis senti bien de suite, mis en confiance par mes coéquipiers. C’est une grande joie d’avoir gagné, ça fait beaucoup de bien à l’équipe ! »

Cadre de l’équipe Espoirs Pro B (14,5 points à 42% et 4,5 passes décisives), mais préservé des U21 depuis deux matchs afin de privilégier l’équipe pro, le récent vainqueur du NGT de Munich aura l’occasion d’enchaîner vendredi à Chambéry contre Aix-Maurienne.