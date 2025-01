L’équipe Next Gen de Veras et Rinaldo-Komlan s’imposent à l’ANGT Munich

La Next Generation Team est l’équipe victorieuse du plateau de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) de Munich, compétition U18 de l’EuroLeague. Deux Français faisaient parties de l’équipe, l’Antibois Gabriel Veras (1,82 m, 17 ans) et le Limougeaud Dorian Rinaldo-Komlan (2,06 m, 17 ans).

Après avoir battu la Virtus Bologne et Podgorica, la Next Gen a vaincu le tenant du titre, le Real Madrid (62-58), samedi, pour s’offrir une finale contre une autre formation espagnole, celle de Valence. Gabriel Veras a notamment planté un tir à 3-points décisif dans les deux dernières minutes pour sécuriser la victoire. Pour sa 2e saison en U18 au Real Madrid, Kyllian Michée n’a pas joué après avoir disputé 6 minutes en moyenne sur les deux précédents matchs.

Joueur des Sharks d’Antibes, Gabriel Veras a en tout cas réalisé son meilleur match du week-end face au Real Madrid en marquant 13 points à 4/8 aux tirs, avec également 5 rebonds et 3 passes décisives en 19 minutes de jeu. Son collègue Dorian Rinaldo-Komlan a lui joué 14 minutes face au club merengue, pour 4 points à 1/5 et 2/6 aux LFs, ainsi que 3 rebonds.

Lors de la finale gagnée contre Valence, Gabriel Veras a manqué d’adresse (5 points à 1/6 à 3-points) mais fait parler sa vista (8 passes décisives en 24 minutes, 9 d’évaluation au final). Autrement, Dorian Rinaldo-Komlan a ajouté 6 points à 2/4, 2 rebonds et 1 passe décisive en 13 minutes.