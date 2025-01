Gabriel Veras (Antibes) et Dorian Rinaldo-Komlan (Limoges) sélectionnés pour le Next Generation Tournament de Munich

Après avoir coaché quatre Français lors du premier stop de la saison à Istanbul (Isaac Guedegbe, Louka Letailleur, Jahel Trefle et Christopher Ebunangombe), Dogus Balbay en aura deux fois moins dans dix jours à Munich pour le deuxième opus du Next Generation Tournament.

Finaliste du tournoi fin novembre, le coach turc pourra cette fois s’appuyer sur les services de Gabriel Veras (1,82 m, 17 ans) et Dorian Rinaldo-Komlan (2,06 m, 17 ans). Le premier est la sensation du centre de formation d’Antibes : les Sharks ont d’ailleurs sécurisé son avenir en lui faisant parapher un contrat aspirant professionnel cette semaine.

« Depuis son intégration au centre, Gaby a su valider chaque étape de son processus de développement », explique Christian Corderas, le responsable de la pépinière antiboise. « Ce contrat lui permet de mettre un premier pied dans le monde professionnel. C’est avec ambition, et surtout beaucoup d’échanges et de confiance que nous allons continuer le travail quotidien. Gaby a un réel talent et nous sommes fiers qu’il puisse s’exprimer au niveau supérieur. »

Le second est la petite révélation actuelle du championnat Espoirs. Cantonné à 1 point de moyenne l’an dernier, encore très discret en début de saison (3,5 points sur ses huit premiers matchs), Dorian Rinaldo-Komlan tourne à 16,6 points et 7,6 rebonds de moyenne depuis la mi-novembre. Gaucher, long, délié, le poste 4 des U21 du Limoges CSP est un vrai gros potentiel. D’autant plus que le natif de Montauban, mesuré à 2,06 m en début de saison, n’a pas encore fini de grandir…