La Team Next Gen et ses quatre Français s’incline en finale contre Mega Basket

Cette finale de l’étape d’Istanbul a clairement opposé les deux meilleures équipes présentes. Toutes les deux invaincues, la Team Mega Basket et la Team Next Gen ont à chaque fois infligé de gros écarts à leurs trois adversaires de la phase de groupes (respectivement +28 et +26 de moyenne). C’est donc un choc au sommet qui se profilait ce dimanche 1er décembre. Et pendant deux quart-temps et demi, cela n’a pas manqué.

Le tandem tricolore aux poste 1-5 de la NGT Istanbul Isaac Guedegbe (1,78 m, 16 ans) et Jahel Trefle (2,08 m, 16 ans) terminent une nouvelle fois meilleurs marqueurs de leur équipe grâce à leur jeu à deux. Le meneur roannais qui est monté en puissance pendant la compétition réussit son meilleur match avec 16 points à 6/13 aux tirs et 4 passes décisives. Il a surtout créé le jeu pendant 27 minutes, en délivrant quelques caviars à son pivot strasbourgeois (15 points à 6/10 et 5 rebonds en 29 minutes). Louka Letailleur (1,98 m, 16 ans) était lui moins en réussite que d’habitude, avec 5 points à 2/8 et 7 rebonds en 33 minutes.

Ognjen Srzentic MVP, Jahel Trefle dans le cinq majeur

Mais en face, un jeune homme a flamboyé : Ognjen Srzentic. Arrivant en finale avec 24 points de moyenne, l’arrière serbe n’a pas dérogé à la règle en marquant 25 unités à 11/20 au tir, 10 rebonds et 7 passes décisives. Christopher Ebunangombe (1,96 m, 17 ans) (2 points, 4 passes en 16 minutes) a bien été envoyé en mission défensive sur lui, sans succès. Les quatre français titulaires ont cependant réussi à tenir la dragée haute pendant longtemps (56-53, 27’). Mais c’est une fois que les remplaçants sont entrés à la fin du troisième quart que l’écart s’est creusé (65-53, 30’). Celui-ci ne s’est jamais comblé (86-70, 40′).

Sur la longueur, l’académie de jeu du Mega Basket – qui a formé des joueurs comme Nikola Jokic, Vasilije Micic ou Timothé Luwawu-Cabarrot – a fait la différence. Plus solides collectivement en défense, ils ont aussi développé un jeu offensif plus organisé que la Team Next Gen, qui a eu tendance à se précipiter. Il faut dire que les jeunes de Dogus Balbay ne se connaissaient que depuis quelques jours. De leur côté, les Serbes jouent ensemble en club.

Le Mega Basket s’adjuge donc la première place de cette étape d’Istanbul. La Team Next Gen termine seconde, et Gran Canaria complète le podium. Ognjen Srzentic a sans contestation possible été élu MVP de la compétition. Côté Français, Jahel Trèfle (14,3 points et 7,3 rebonds de moyenne) a été nommé dans le cinq majeur.