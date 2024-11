Troisième victoire pour la Team Next Gen, Isaac Guedegbe et Jahel Trèfle meilleurs marqueurs

Après ses deux larges victoires contre l’Anadolu Efes (99-54) et Fenerbahçe (95-74), la NGT Istanbul faisait face à un plus gros morceau au dernier match : Gran Canaria, aussi vainqueur de ses deux premières rencontres. Le match s’est logiquement avéré serré pendant trois quart-temps. Les Espagnols menaient même au score à l’issue de celui-ci (58-61), avant de complètement s’effondrer devant leurs adversaires qui n’ont jamais baissé d’intensité (80-69 score final). L’équipe NGT a fait la différence aux rebonds offensifs (27 à 11) et au nombre de pertes de balle (seulement 17 contre 28).

Guedegbe à la baguette, Trefle tient la baraque

Dans ces deux secteurs, deux tricolores ont dominé et terminent meilleurs marqueurs de leur équipe. Le pivot Jahel Trefle (2,08 m, 16 ans) d’abord, s’il a été maladroit avec beaucoup de tirs compliqués à mi-distance (5/15), a pris des rebonds aux moments importants (13 points, 10 rebonds, 3 interceptions). Le meneur et capitaine Isaac Guedegbe (1,78 m, 16 ans) a lui su organiser le tempo de l’équipe pendant toute la rencontre. Un rôle très important dans l’équipe pour celui qui n’est arrivé qu’en remplacement de Maxence Lemoine, conservé par la SIG. Le produit de la Chorale de Roanne termine avec 15 points et 10 passes décisives. Il n’est que très peu sorti du match (34 minutes sur 40), et c’est d’ailleurs ce qui lui a coûté sur le plan physique en fin de match, où il a commencé à enchaîner les tirs ratés (5/16) et les turnovers (5).

Louka Letailleur (1,98 m, 16 ans) est lui resté aussi efficace que d’habitude (8 points à 3/5 aux tirs et 6 rebonds), en ne prenant que des bons tirs. De la même manière qu’il l’a fait à l’EuroBasket U16 cet été. Enfin, Christopher Ebunangombe (1,96 m, 17 ans) est resté discret pendant ses 15 minutes sur le terrain (5 points à 2/5, et 2 passes décisives).

La Team Next Gen Istanbul et ses quatre français affrontera les Serbes du Mega Belgrade ce dimanche. Ce sera le match pour la première place.