Cameron Houindo MVP de l’EuroBasket U16, Louka Letailleur dans le cinq idéal

Championne d’Europe après sa victoire en finale contre l’Espagne, l’équipe de France U16 masculine place deux de ses joueurs dans le cinq idéal de l’EuroBasket : l’intérieur Cameron Houindo, qui termine MVP de cette édition, et l’ailier Louka Letailleur.

Les deux Nordistes auraient pu voir le meneur rennais Aaron Towo-Nansi (1,75 m, 15 ans) les accompagner mais celui-ci n’y figure pas. A la place, on retrouve l’Espagnol Marcos Zurita, le Serbe Andrej Bjelic et le Grec Chrysostomos Chatzilamprou.

This is the All Tournament Five:

🇪🇸Marcos Zurita

🇷🇸 Andrej Bjelic

🇬🇷Chrysostomos Chatzilamprou

🇫🇷Louka Letailleur

🇫🇷Cameron Houindo

Cameron Houindo has also earned the MVP award. The INSEP big averaged 15.7 points and 7.3 rebounds per game to complete a strong Summer. pic.twitter.com/4674uxBrZQ

— Eurohopes (@Eurohopes) August 17, 2024