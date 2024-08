[Vidéo] La performance complète de Cameron Houindo face à la Serbie en demi-finale

Il est l’une des principales raisons de la qualification en finale de l’Euro de l’équipe de France U16. Après une phase de poules en retrait, Cameron Houindo (2,02 m, 16 ans) a passé la vitesse supérieure lors des phases finales. Sur l’ensemble de la compétition, il est le meilleur marqueur, rebondeur, intercepteur et contreur des Bleuets. Du même âge que ses coéquipiers et adversaires, il semble pourtant en avance physiquement, et cela se traduit sur les matchs. Après une performance à 22 points et 10 rebonds en quarts contre la Lettonie, le pensionnaire du Pôle France a été dominant dans tous les compartiments du jeu contre la Serbie en demi-finales : 15 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 6 contres, pour 21 d’évaluation.

Mais au-delà des statistiques, c’est dans l’attitude qu’il a été un véritable leader, multipliant les célébrations expressives pour transmettre son énergie à ses coéquipiers. En finale, le staff de Nicolas Absalon aura grand besoin de son intérieur face à une équipe espagnole qui reste elle aussi invaincue jusque là. Actuellement dans les traces d’un certain Victor Wembanyama – qui avait lui aussi été dominant en U16 en 2019 et avait aussi affronté l’Espagne en finale – Houindo veillera cependant à obtenir un résultat collectif différent (défaite 61-70). En revanche, sur le plan individuel, il est bien parti pour faire partie du cinq majeur de la compétition, comme son compatriote aujourd’hui en NBA. Et en cas de victoire des Français, le titre de MVP lui est promis.