Au finish, l’équipe de France U16 masculine se qualifie pour la finale de l’EuroBasket !

L’équipe de France U16 masculine sera au rendez-vous de la finale de l’EuroBasket 2024 pour défendre son titre. Les Bleuets ont réussi à se défaire d’un sérieux adversaire, la Serbie (67-60), en demi-finale de la compétition ce vendredi 16 août.

La France a globalement dominé… et a su conclure

Invaincus depuis le début de la compétition, les Français ont trouvé un adversaire à leur taille avec la Serbie. Dans une partie où chaque équipe a eu ses moments (23 minutes avec l’avantage pour la France, 13 pour la Serbie), Louka Letailleur (11 points et 10 rebonds) et Aaron Towo-Nansi (5 points et 5 passes décisives) ont chacun inscrit 5 points dans le dernier quart-temps pour donner la victoire finale. Et comme lors du tour précédent, le scoring de Cameron Houindo a fait du bien tout au long de la partie (15 points et 9 rebonds).

En finale ce samedi 17 août (20h), les Bleuets défieront l’Espagne, victorieuse de la Grèce un peu plus tôt dans la journée. Cet été, les équipes de France jeunes mènent 2 à 0 face à leurs homologues espagnols (U18 et U20 féminines). La passe de trois ?