Les Français à la fête pour le début de NGT Istanbul, contre l’Anadolu Efes

Réunis au sein de la Next Generation Istanbul Team au plateau d’Istanbul de l’ANGT, les Français Jahel Trefle (2,08 m, 16 ans), Louka Letailleur (1,98 m, 16 ans), Christopher Ebunangombe (1,96 m, 17 ans) et Isaac Guedegbe (1,78 m, 19 ans) ont connu un premier match tranquille. Le néo-coach Doğuş Balbay a malmené son ancien club, l’Anadolu Efes Istanbul. Après un quart-temps, la NGT Team menait 32-6. Elle a fini à +45 (99-54).

Parmi les U18 français de l’équipe, le meneur du Portel Christopher Ebunangombe s’est peut-être le plus distingué avec 16 points à 5/11 aux tirs, 5 passes décisives, 3 rebonds, 3 interceptions et 4 fautes provoquées pour finir à 22 d’évaluation en moins de 20 minutes en sortie de banc. L’intérieur de la SIG Strasbourg Jahel Trefle a ajouté 13 points à 6/11, 6 rebonds, 3 contres et 3 fautes provoquées pour 15 d’évaluation en 18 minutes. Titulaire, le meneur de Roanne Isaac Guedegbe a lui bien guidé son équipe (9 points à 4/6 et 7 passes décisives pour 13 d’évaluation en 21 minutes). Enfin, l’ailier de Gravelines-Dunkerque Louka Letailleur a également été efficace avec 9 points à 3/4, 5 rebonds, 2 interceptions et 3 fautes provoquées pour 14 d’évaluation en 15 minutes.

𝐉𝐚𝐡𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥'𝐄𝐟𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐆𝐞𝐧 𝐝'𝐈𝐬𝐭𝐚𝐧𝐛𝐮𝐥 😤 ▫️ 13 PTS

▫️ 6 REB

▫️ 3 BLK

▫️ 15 ÉVAL 📹 @nolan_frvl @Flavinino pic.twitter.com/zCqWtNl0Jn — GOATOGUY (@goatoguy) November 29, 2024

Le quatuor français va tenter de confirmer ce samedi matin face à une autre formation U18 d’Istanbul, celle du Fenerbahçe. Entre-deux à 7 heures du matin heure française.