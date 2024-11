Jahel Trefle et Isaac Guedegbe très performants face au Fenerbahçe

Après avoir largement dominée l’Anadolu Efes Istanbul, la Next Generation Team (NGT) Istanbul a enchaîné face au Fenerbahçe Istanbul ce samedi matin à Istanbul. Portée par son quatuor de joueurs français et notamment l’axe 1-5 composé par le meneur de Roanne Isaac Guedegbe (1,78 m, 16 ans) et l’intérieur de Strasbourg Jahel Trefle (2,08 m, 16 ans), l’équipe de Doğuş Balbay s’est imposée 95 à 74.

C’est dans le deuxième quart-temps que NGT Istanbul a pris le large (30-17). Isaac Guedegbe a confirmé sa belle première sortie (12 points à 3/4 aux tirs, 7 passes décisives, 2 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 24 d’évaluation en 19 minutes) alors que Jahel Trefle a encore plus dominé (16 points à 5/8, 8 rebonds et 7 fautes provoquées pour 28 d’évaluation en moins de 21 minutes). Le meneur du Portel Christopher Ebunangombe a également été productif (10 points à 5/12, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 11 d’évaluation en 21 minutes) alors que Louka Letailleur (1,98 m, 16 ans) s’est avéré plus discret (4 points à 2/6 et 2 rebonds en 19 minutes).

Après ses deux larges victoires, la NGT Istanbul va jouer son ultime rencontre de poule ce samedi à 16 heures, contre Gran Canaria. Les Espagnols ayant également remporté leurs deux matches, il s’agit en quelque sorte d’une demi-finale puisque le vainqueur de la rencontre finira premier du groupe B et jouera donc la finale ce dimanche.