Isaac Guedegbe (Roanne) appelé pour l’ANGT à Istanbul

Membre du centre de formation de la Chorale de Roanne, Isaac Guedegbe (1,78 m, 19 ans) va vivre une aventure internationale lors du plateau d’Istanbul de l’ANGT 2024-2025. Le meneur de jeu va rejoindre la Next Generation Team (NGT) d’Istanbul aux côtés de Jahel Trefle (2,08 m, 16 ans), Louka Letailleur (1,98 m, 16 ans) et Christopher Ebunangombe (1,96 m, 17 ans). Il remplace Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans) qui a été conservé par la SIG Strasbourg pour le match face à l’ASVEL.

Comme Maxence Lemoine, Isaac Guedegbe vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la génération 2007… pour un seul jour. Il est en effet né le 31 décembre 2007. Formé de 3 à 11 ans chez les Enfants du Forez de Feurs avant de rejoindre Roanne, ce fort joueur de pick and roll, shooteur longue distance a cartonné en U15 ÉLITE (plus de 22 points par match en 2021-2022) avant de s’installer en U18 ELITE puis en U21. Sur le dernier match de la saison Espoirs ELITE 2023-2024, le vainqueur de la Coupe de France U17 2023 a notamment passé 20 points à l’ASVEL. Rétrogradé en Espoirs Pro B cette saison, Isaac Guedegbe continue d’afficher ses progrès (14,1 points à 38,1% de réussite aux tirs et 5,6 passes décisives en 29 minutes).