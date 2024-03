Gabriel Veras, la nouvelle sensation des Sharks d’Antibes

Gabriel Veras est décidément clutch cette saison avec Antibes ! Ce dimanche 3 mars, le jeune meneur des Sharks a marqué un énorme 3-points sur le buzzer pour permettre à son équipe de l’emporter 80 à 78 face à l’Élan Chalon en U18 ÉLITE.

Alors que les Azuréens étaient menés d’un point (77-78) à 6,9 secondes de la fin, il a bénéficié d’une forme de jeu pour avoir le ballon en sortie d’écran. Non content d’avoir un potentiel catch and shoot à 3 secondes du buzzer final, l’ancien joueur du SLUC Nancy a préféré repartir en drible pour lancer ses appuis en droite-gauche, comme il aime le faire à l’image d’un Matthew Strazel. Malgré la présence de deux défenseurs plus grands devant lui, il a tiré, marqué et donné la victoire aux Antibois. « C’était un tir assez compliqué mais je l’habitude de le bosser, donc ça allait, a sobrement commenté le Nancéien ce lundi sur la route de l’entraînement. Je n’avais pas trop de pression, je suis content qu’il soit rentré. »

😱 𝑰𝒍 𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒄𝒆́ 😭 ➡️ Antibes/Chalon ; U18 Élite 🏀

➡️ 77-78 ; 7 secondes à jouer ⏰

🎯 Le reste, c'est pour Gabriel Veras👌 — Antibes Sharks (@AntibesSharks) March 4, 2024

Gabriel Veras n’en est pas à son coup d’essai. Déjà le 9 février en Espoirs ÉLITE Pro B, il avait marqué les 8 derniers points d’Antibes pour arracher la prolongation. Les U21 Sharks s’étaient imposés 89 à 85 après prolongation. « Pour moi, les fins de match serrés sont les meilleurs moments dans un match de basket, assure Gabriel Veras. C’est là où on a le plus de sensations. »

💸 𝙈𝙤𝙣𝙚𝙮 𝙏𝙞𝙢𝙚 𝙂𝙖𝙗 🎯 🔝 Retour sur la perf de notre jeune Gabriel Veras, auteur d'une fin de match folle lors de la victoire de nos Espoirs 🦈 🏀 Le meneur a inscrit les 8 derniers points pour décrocher la prolongation, avant que les Sharks s'imposent 💪 — Antibes Sharks (@AntibesSharks) February 12, 2024

Meneur de petite taille (1,80 m) né en 2007 (encore U17), Gabriel Veras a commencé le basket à 3 ans au COS Villiers non loin de chez lui, à Villers-lès-Nancy. Fils d’un ancien joueur dominicain installé en France, il a ensuite évolué à l’AS Haut du Lievre Nancy avant d’intégrer le Pôle Espoirs régional et d’évoluer en U15 ÉLITE au SLUC Nancy. A la sortie de celui-ci, ce meneur au QI basket très en avance a choisi de rejoindre le centre de formation d’Antibes en 2022. Très talentueux et très sérieux selon son entourage, il tourne cette saison à 17,9 points en U18 ÉLITE et son équipe est en tête de la poule A du groupe A avec 7 victoires en 9 matches. Par ailleurs, il a déjà un rôle majeur en U21 (15,9 points à 42,9% de réussite aux tirs, dont 28,2% à 3-points, 2,7 rebonds, 5,5 passes décisives, 2,7 interceptions et 3,3 balles perdues en 30 minutes) alors qu’il n’était entré en jeu qu’à deux reprises dans ce championnat en 2022-2023.

S’il ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe professionnelle, ce qui représente pour lui « un objectif », il pourrait intéressé le staff de l’équipe de France U17 dans la perspective de la Coupe du monde U17, cet été en Turquie. Cependant, il n’a jamais encore été démarché par un membre du staff de Lamine Kebe.

En attendant, il pourra potentiellement se mettre en valeur sur une scène médiatique plus importante. Si Antibes venait à gagner ses deux prochains matches de Coupe de France U17, ce fan d’Allen Iverson et Russell Westbrook pourrait être l’un des joueurs à suivre sur le parquet de Bercy lors des finales le samedi 27 avril. En effet, en février, Gabriel Veras a guidé les siens vers le Top 8 de la Coupe de France U17 avec deux victoires contre Monaco (1/16e) et Venelles (1/8e). Contre les U17 de la Roca Team, il a notamment réussi six paniers à 3-points en 4 minutes 30 lors du troisième quart-temps. Vous avez dit talent ?

⌚️𝑮𝒂𝒃𝒆 𝑻𝒊𝒎𝒆 💦 😱 C'est quel genre de coup de chaud ça ⁉️ Notre jeune meneur de jeu Gabriel Veras a inscrit 6️⃣ tirs à 3 points en à peine 4min30 dans le QT3, lors de la victoire de nos U17 samedi soir face à l'AS Monaco 🏹 — Antibes Sharks (@AntibesSharks) February 20, 2024