Avec 36 points du duo Salaün-Leite, première victoire en prolongations pour Golden State

En tant que toute nouvelle équipe, tout est une première cette saison pour les Golden State Valkyries. Chaque événement est fêté comme tel par le club. La première victoire en prolongations n’y fait pas exception, et constitue une date à marquer sur le calendrier.

La franchise franciscaine disputait cette nuit les premières prolongations de sa jeune histoire, face à ses voisines des Los Angeles Sparks. Ce n’était pourtant pas gagné alors qu’elles étaient menées de 4 points à la mi-temps (44-40), souffrant face à un duo Kelsey Plum – Dearica Hamby à plus de 20 points chacune. Pas question pour autant de se laisser faire, et les Valkyries ont mis le verrou en fin de match, confirmant encore un peu plus leurs qualités défensives qui font leur identité. Elles n’ont encaissé que 13 points dans le dernier quart-temps, et seulement… 3 en prolongation. De l’autre côté du terrain, elles ont pu compter sur la production offensive de leur duo tricolore.

Salaün retrouve la mire

Car en dehors des deux double-double de Kayla Thornton (18 points, 11 rebonds) et Temi Fagbenle (14 points, 13 rebonds), deux Valkyries ont particulièrement brillé : Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) et Carla Leite (1,75 m, 21 ans). La première a signé son record en carrière avec 21 points à 7/11 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), 8 rebond et 1 passe décisive en 39 minutes. Celle qui a avoué en conférence de presse avoir atteint le “rookie wall” lors de ses deux derniers matchs (9 puis 4 points) a repris du poil de la bête. « Quand on arrive dans cette ligue, on ne se rend pas compte à quel point c’est demandant physiquement de jouer tous les matchs… Je vais continuer à progresser, mais franchement c’est difficile. »

L’aînée de la fratrie Salaün s’est principalement reposée sur son tir, que ce soit à mi-distance ou à 3-points, pour empiler les points. « J’ai essayé de ne pas trop réfléchir. J’étais souvent ouverte, mes coéquipières m’ont fait confiance en me passant la balle, dont j’ai shooté. » Cela pourrait être son dernier match avant un moment, étant donné qu’elle avait annoncé rejoindre l’équipe de France pour l’EuroBasket lors du dernier rassemblement à Orléans (12 juin). Soit une semaine avant le début de la compétition.

Leite clutch

De son côté, Carla Leite a relevé la tête. Peu à peu écartée de la rotation ces derniers matchs, elle a disputé plus de minutes cette nuit (26) que lors de ses quatre derniers matchs en cumulé (19). L’intégration de Julie Vanloo dans le cinq majeur – avant qu’elle parte aussi pour l’Euro – lui a libéré plus de responsabilités en sortie de banc. Et la Francilienne en a profité : 15 points à 6/16 aux tirs (dont 0/7 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 26 minutes. Malgré son manque d’adresse à 3-points, sa coach a continué à lui faire confiance dans le money-time. À raison : son lay-up à 25 secondes du terme a permis à son équipe d’accrocher la prolongation.

De bonne augure pour elle, alors que l’effectif des Valkyries sera restreint dans les prochaines semaines au vu des nombreux départs pour l’Euro. Leite a en effet décidé de sacrifier son été avec l’équipe de France pour rester en WNBA. Elle est « la joueuse qui s’entraîne le plus » selon sa coach Natalie Nakase, qui doit « la faire sortir de force de la salle d’entraînement. » Le prochain match de l’équipe sera dans la nuit du 14 au 15 juin, face au Seattle Storm d’un autre duo français, Williams-Malonga.