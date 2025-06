Guillaume Grotzinger quitte Nancy pour s’engager définitivement au Champagne Basket

Après avoir mis la main sur Dimitri Radnic et Eddy Kayouloud, deux valeurs sûres de la Pro B, Champagne Basket a cette fois-ci acté la prolongation de Guillaume Grotzinger (1,84 m, 21 ans). L’un des rares joueurs à rester dans le bateau marnais avec Charles Galliou.

Prêté par le SLUC Nancy l’an passé où il avait signé son premier contrat professionnel, le meneur de jeu s’est finalement désengagé de l’équipe lorraine pour rejoindre définitivement le Champagne Basket. Lui qui était pourtant un projet à moyen terme pour reprendre les propos de Sylvain Lautié, le coach nancéien. Grotzinger s’y est engagé une saison. Élu MVP du championnat Espoirs en 2023-2024 (21,1 points et 7,2 passes décisives de moyenne), ainsi que membre du meilleur cinq de la saison, l’Alsacien a réussi ses premiers pas chez les pros. Malgré deux mois d’absence au tout début de l’année civile en raison d’un virus contracté, l’Alsacien a performé. En 32 matchs, celui-ci a compilé 8,7 points, 2,3 rebonds et 3,3 passes décisives pour 8,3 d’évaluation en 20 minutes de jeu.

Son entraîneur, Vincent Dumestre, se réjouit de pouvoir compter sur un joueur en devenir et qui a su s’imposer dans la rotation marnaise.

« Je suis satisfait de cette signature et de la confiance qu’il nous accorde pour prolonger et pousser son développement chez nous au Champagne Basket. Il faut savoir que chez les jeunes joueurs rookies, il y a pas mal de hauts et de bas et généralement, la deuxième saison est meilleure en termes de consistance. Donc bien sûr, on attendra plus de Guillaume l’année prochaine et on espère que tout le travail et l’expérience emmagasinée cette saison sera un vrai atout pour lui et l’équipe. »