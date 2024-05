Grotzinger, Amini, Domon… Découvrez le cinq majeur de la saison Espoirs ÉLITE

Après le shooting photo de la LNB dans les coursives de Gentilly, Amaël L’Étang et Roman Domon ont pris possession des machines de tirs. Séance de tir endiablé, souries et rigolades au programme. Une manière pour ses deux amis de se lancer un nouveau défi après avoir bataillé toute la saison.

Un peu plus tôt, l’équipe type du championnat Espoirs ÉLITE a été récompensée juste avant l’entre-deux du dernier quart de finale entre le SLUC Nancy et le Limoges CSP. En plus du Choletais et du Gravelinois, le Monaco Mohammad Amini ainsi que les Nancéiens Guillaume Grotzinger (MVP) et Yves Raymond Mballa Noah ont été récompensés pour leurs bonnes prestations cette saison.

À Nancy,