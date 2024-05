Avec une adresse retrouvée, la JL Bourg passe contre Nanterre

Les Espoirs de la JL Bourg y sont enfin ! Battu dès les quarts de finale l’an dernier au terme d’un match frustrant contre l’hôte blésois, les U21 de la Jeunesse laïque passent enfin le premier tour au terme d’une rude bataille contre une valeureuse équipe nanterienne.

En tête à la mi-temps sans vraiment briller (+10, 38-28), les hommes d’Arnaud Tessier ont pris le large au retour des vestiaires, avec une adresse retrouvée (43% contre 30% en première mi-temps). « On a joué le jeu de la JL, c’est un jeu très spécifique et vraiment tourné vers le collectif. Tout le monde est important, même celui qui va rentrer trois minutes », note Victor Maury.

🎙️Victor Maury (@JLBourgBasket) après la qualification en demie du Trophée du Futur contre Nanterre (70-55) : « On a la capacité d’aller en finale mais on reste humbles et ensemble. On sait que ce sera collectivement et pas individuellement qu’on brillera ». pic.twitter.com/9Ny4HZeB4z — Théo Quintard (@TheoQuintard) May 24, 2024

Une prise de conscience défensive

Cinquièmes de la saison régulière, les protégés d’Ékinox s’en sont remis à un Anatole Humeau en mode facteur X. Bien épaulé par le capitaine Benali Hanifi (19 points), l’arrière burgien, auteur d’un triple-double en janvier, a mené la JL d’une main de maitre (12 points à 6/9 aux tirs, 9 rebonds, 3 passes et 4 interceptions pour 20 d’évaluation) quand Victor Maury, le meilleur passeur de la division, se chargeait de cavardiser les siens (6 passes). « On a la capacité pour aller en finale mais on reste humbles et ensemble », espère d’ailleurs Victor Maury. « On sait que ce sera collectivement et pas individuellement qu’on brillera ». Malgré 26 ballons perdus, les Burgiens ont su hausser le ton défensivement au meilleur des moments pour s’inviter dans le dernier carré du Trophée du Futur.

En attendant de connaître leur adversaire au deuxième tour, les Espoirs de la JL Bourg ont déjà rempli un premier objectif. Et plus si affinités…

À Nancy,