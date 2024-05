Victoire de Gravelines-Dunkerque au forceps contre Strasbourg !

Le BCM Gravelines-Dunkerque est passé par un trou de souris. Hugo Boumpoutou a délivré les Nordistes avec un panier salvateur dans la raquette à huit secondes du terme. L’ultime tentative d’Ilan Piétrus n’a pas trouvé les cibles.

Dominés aux rebonds (47 prises contre 39), les protégés de Kevin Brohan s’en sont remis à leur trident offensif, avec Roman Domon (22 points), Willan Hairabetian (16) et Hugo Boumpoutou (18 points). Le BCM a fait la course seul en tête en première mi-temps avant d’être débordé et inquiétés dans le money time. Ilan Piétrus (27 points à 10/22 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes et 10 fautes provoquées pour 15 d’évaluation) était trop esseulé en attaque pour permettre aux SIGmen de renverser la vapeur.

Le BCM Gravelines-Dunkerque, seul club à avoir qualifié ses équipes U21 et U18 pour les phases finales, affrontera le vainqueur de la rencontre AS Monaco – Orléans en demie, ce samedi.

À Nancy,