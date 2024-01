Anatole Humeau (JL Bourg) signe le premier triple-double de la saison en Espoirs

D’une saison à l’autre, l’histoire se répète en Espoirs. L’an dernier, il avait fallu attendre le deuxième week-end de janvier pour voir le premier triple-double en U21, l’œuvre de Mohamed Diawara contre Strasbourg (25 points, 10 rebonds et 13 passes décisives). 364 jours plus tard, Anatole Humeau (1,94 m, 18 ans) s’est offert à son tour une telle prouesse statistique : 17 points à 7/15, 16 rebonds (pas mal pour un poste 2 !), 10 passes décisives, 3 interceptions et 1 balle perdue pour 36 d’évaluation en seulement 27 minutes lors de l’écrasante victoire de la JL Bourg face à la très faible équipe porteloise (116-63), toujours fanny après 18 journées.

« C’est une performance qui correspond à sa mentalité », souligne son entraîneur Arnaud Tessier. « C’est un joueur qui travaille énormément chaque jour et qui progresse au fur et à mesure des semaines pour mettre tout cela au service du collectif. On en a eu l’exemple samedi par les chiffres : il a été un peu en difficulté sur le tir à 3-points (2/7) mais arrive à compenser par autres choses, notamment beaucoup d’énergie et de timing aux rebonds. Il a cette capacité, aussi, à créer pour les autres. »

Originaire de Voiron, l’Isérois gravit progressivement les échelons au centre de formation de la JL Bourg depuis son arrivée en 2020, à l’âge de 15 ans. Vrai potentiel pour intégrer le monde professionnel à terme, déjà référencé dans le 3×3 où il a été sacré vice-champion du monde U18 l’été dernier, Anatole Humeau s’est révélé cette saison aux yeux du championnat Espoirs, passant de 8,9 à 20,2 d’évaluation (de 4,5 points et 3,9 rebonds de moyenne à 13,5 points à 51%, 7,5 rebonds et 3,6 passes décisives). Régulièrement assis sur le banc des pros, l’ancien minime de l’ALV a même disputé son premier match en Betclic ÉLITE le 28 octobre dernier avec 117 secondes à Dijon.