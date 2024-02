L’avis de Sylvain Lautié sur Guillaume Grotzinger : « Il est un vrai projet sur le moyen terme »

Si le SLUC Nancy tente de restructurer son effectif pour la reprise de la Betclic ELITE, début mars, Sylvain Lautié et son staff ont du s’appuyer sur leurs Espoirs pour disputer leurs dernières rencontres avant la trêve, notamment Guillaume Grotzinger.

C’est ainsi que Nolan Kingue a été largement responsabilisé face au Portel le 10 février. Trois jours plus tard, les jeunes ont connu un gros impact dans la victoire en Coupe de France face à la JL Bourg. Cela a été plus compliqué pour eux lors de l’entame de la Leaders Cup, le vendredi 16 face à cette même formation bressane (défaite 109-79), mais Sylvain Lautié a encore utilisé quatre Espoirs. Dont Guillaume Grotzinger. Très bon en Coupe de France, le néo-professionnel a un peu plus souffert à Saint-Chamond.

« On retiendra que Guillaume peut nous aider sur des moments pour remettre de la vitesse, relancer le jeu, a commenté Sylvain Lautié. Il a fait un très bon boulot. Guillaume et un garçon qui est en plein développement. On lui avait dit qu’il prendrait part régulièrement des matches la saison prochaine. On a devancé l’appel et c’est très bien pour lui. Maintenant on sait exactement où il en est. On sait certainement ce qu’on projettera de faire avec lui. Et Guillaume est un vrai projet sur le moyen terme. »