Nancy : Luka Cerovina s’en va, Guillaume Grotzinger passe professionnel

Espoirs - Alors que Guillaume Grotzinger a signé son premier contrat professionnel, l'ailier serbe Luka Cerovina s'en va.

Le SLUC Nancy a procédé à un changement dans son effectif professionnel.

Le jeune joueur serbe Luka Cerovina (2,01 m, 23 ans), qui ne jouait que très peu (9 minutes sur 7 entrées en jeu), s’en va. L’ailier est remplacé par Guillaume Grotzinger (1,83 m, 19 ans). Meilleur marqueur du championnat Espoirs ÉLITE (22,7 points, 3,4 rebonds, 7,6 passes décisives, 2 interceptions et 7,6 fautes provoquées pour 21,4 d’évaluation en moins de 35 minutes), chez le leader du championnat (10 victoires et 2 défaites), l’Alsacien signe là son premier contrat professionnel. Meneur très vif, doté d’une très forte main droite, « il a encore beaucoup de progrès à réaliser, nous disait cependant en octobre son coach espoir Pierre Verdière, expliquant que le natif de Colmar devait avancer « défensivement, dans l’impact, dans la dureté, sur sa main gauche et dans sa régularité dans le tir extérieur. » Cette saison, il est déjà entré en Betclic ELITE contre l’ASVEL et Boulogne-Levallois.

« Guillaume a démontré depuis deux saisons, en participant à la vie du groupe professionnel, sa capacité à progresser et évoluer, a commenté le coach de l’équipe professionnelle Sylvain Lautié. C’est un jeune joueur qui a fait fructifier son jeu et possède désormais bon nombre de qualités qui lui permettent de signer son premier contrat professionnel. C’est une très bonne chose pour le club que de voir Guillaume signer ce contrat. »