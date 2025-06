William Pfister signe trois ans à la SIG Strasbourg : retour au bercail pour le guerrier défensif

La SIG Strasbourg poursuit la construction de son effectif sous les ordres de son nouveau coach Jānis Gailītis. Après quatre saisons passées à Saint-Quentin, William Pfister (2,05 m, 30 ans) effectue comme annoncé un retour aux sources en s’engageant pour trois ans avec le club alsacien. Un recrutement qui s’inscrit dans la volonté du club de bâtir une identité forte autour de joueurs locaux et combatifs.

RELANCE 🗣️ J.R. : « Reconstruire un noyau solide des joueurs club avec JB Maille et notamment l’arrivée de William Pfister pour 3 saisons. Ce sont des joueurs stabilisateurs qui porteront les valeurs du club. » pic.twitter.com/LpON9Z7V8d — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) June 12, 2025

Un pilier défensif pour incarner l’ADN strasbourgeois

Après un long périple qui l’a mené des centres de formation de Bourg-en-Bresse et Antibes, aux États-Unis en passant par la NM1, d’abord à Montbrison puis au GET Vosges et au Caen Basket Calvados et enfin à la belle épopée de Saint-Quentin, William Pfister s’apprête à relever un nouveau défi à Strasbourg. Le natif de la ville revient chez lui, avec dans ses bagages une solide expérience et une réputation de joueur de devoir.

Passé par la NCAA entre 2014 et 2018, notamment à Florida Atlantic, il avait déjà marqué les esprits par son intensité et sa capacité à défendre dur. De retour en France, il a gravi les échelons jusqu’à devenir l’un des artisans de la montée du SQBB en Betclic ÉLITE, incarnant parfaitement les valeurs de combativité et de collectif.

PROFIL JOUEUR William PFISTER Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 30 ans (05/01/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4 #183 REB 4,8 #28 PD 0,8 #162

Une signature qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie de la SIG

En commentant ce recrutement, le directeur sportif Nicolas Alberani souligne l’importance de bâtir une base locale :

« William connaît déjà la ville et le club. Il sera, avec JB Maille, l’un des piliers de nos futures saisons. […] Il a en horreur la défaite, est solide comme un roc et pourra nous aider des deux côtés du terrain. »

Cette arrivée coïncide avec l’arrivée de l’entraîneur letton Jānis Gailītis, qui aura à disposition un joueur fiable, engagé et parfaitement aligné avec les ambitions du club.

« Une immense joie de revenir ici »

De son côté, William Pfister s’est montré enthousiaste à l’idée de retrouver ses racines :

« Lorsque Strasbourg s’est proposé à moi, il m’a semblé naturel de venir ici. […] C’est une fierté pour moi de venir jouer à Strasbourg pour ce grand club. »

Un retour attendu et un pari gagnant-gagnant pour la SIG, qui ajoute à son effectif un joueur emblématique d’un basket de cœur et d’intensité.